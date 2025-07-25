Libya'ya seyahat eden bir Türk vatandaşı, aracının deposunu doldurmak için gittiği benzin istasyonunda karşılaştığı fiyat karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
Depoyu sadece 70 liraya fulleyebildiğini söyleyen vatandaş, "Benzinliğe geldik. Depoyu fullemek istedik, adam 9 buçuk Libya dinarına deponun dolacağını söyledi. Yani 9 dinar tam olarak 70 liraya bu arabanın deposunu doldurabiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Ekonomi › Libya'da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı - Son Dakika
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