Libya'da Tarihi Birleşik Bütçe Onaylandı - Son Dakika
Libya'da Tarihi Birleşik Bütçe Onaylandı

11.04.2026 22:14
Libya'da Doğu ve Batı tarafları arasında 13 yıl sonra ilk birleşik bütçe onaylandı, umut verildi.

Libyalı taraflar, Temsilciler Meclisi (Doğu) ve Devlet Yüksek Konseyi (Batı) arasında varılan anlaşmanın ardından 13 yıl sonra ülkede ilk "birleşik bütçenin" onaylanmasını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

Başkent Trablus'taki Birleşmiş Milletler tarafından da tanınan Libya Ulusal Birlik Hükümetinin Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, birleşik bütçeye geçilmesinin ülkesi için umut verici bir adım olduğunu belirtti.

Birleşik bütçe konusunda varılan anlaşmada katkısı olanlara teşekkür eden Dibeybe, "Asıl sınav, tüm tarafların ciddi bir şekilde (birleşik bütçeye) bağlı kalması ve bunun vatandaşların günlük yaşamlarında hissedebilecekleri somut sonuçlara dönüşmesidir." ifadelerini kullandı.

Ülkenin doğusundaki Temsilciler Meclisinin atadığı Usame Hammad hükümetinden yapılan açıklamada da birleşik bütçenin kabulünün memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Birleşik bütçenin kabulü için çaba sarf eden aracılara teşekkür edilen açıklamada, "Bu adım, kurumları birleştirme ve ülkedeki ekonomik istikrarı güçlendirme yolunda önemli bir değişimi temsil ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ve Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih de yayımladıkları mesajla birleşik bütçeye geçilmesinden duydukları memnuniyeti ifade etti.

Libya'da 13 yılın ardından ilk kez birleşik bütçeye geçildi

Libya Merkez Bankasından bugün yapılan açıklamada, Temsilciler Meclisi (Doğu) ile Meclisin üst kanadı Devlet Yüksek Konseyinin (Batı) anlaşmasının ardından birleşik bütçenin onaylandığı belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca bu anlaşmada arabuluculuk yapan ABD'ye ve tüm Libyalı taraflara teşekkür edildi.

Libya'da biri başkent Trablus'taki Ulusal Birlik Hükümeti diğeri Temsilciler Meclisi tarafından atanan Bingazi'deki hükümet olmak üzere iki farklı hükümet bulunuyor.

Uzmanlar, iki farklı hükümetin birbirinden bağımsız iki farklı bütçe üzerinden yaptığı harcamaların petrol zengini ülkedeki ekonomik krizin en önemli nedeni olduğunu belirtiyordu.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Libya'da Tarihi Birleşik Bütçe Onaylandı - Son Dakika

Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor
Kreşe bıraktığı çocuğunu darp edilmiş halde aldı Kreşe bıraktığı çocuğunu darp edilmiş halde aldı
“Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı “Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı
Real Madrid şampiyonluk umutlarını zora soktu Real Madrid şampiyonluk umutlarını zora soktu
Orkun Kökçü’den resital Orkun Kökçü'den resital
Rusya’dan müzakereler öncesinde ABD ve İran’a sürpriz uyarı: Bazı güçler var Rusya'dan müzakereler öncesinde ABD ve İran'a sürpriz uyarı: Bazı güçler var

23:28
Domenico Tedesco: En önemli maç Rizespor Galatasaray değil
Domenico Tedesco: En önemli maç Rizespor! Galatasaray değil
23:15
ABD-İran müzakereleri yeniden başladı
ABD-İran müzakereleri yeniden başladı
23:03
Asensio’nun sahalara geri dönüş tarihi belli oldu
Asensio'nun sahalara geri dönüş tarihi belli oldu
22:29
Netanyahu’nun küstah çıkışına Türkiye’den zehir zemberek tepki
Netanyahu'nun küstah çıkışına Türkiye'den zehir zemberek tepki
21:02
ABD ile masaya oturan İran heyetinden ilk fotoğraf
ABD ile masaya oturan İran heyetinden ilk fotoğraf
20:18
Müzakerelerin ardından İran’dan ilk açıklama O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
Müzakerelerin ardından İran'dan ilk açıklama! O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
SON DAKİKA: Libya'da Tarihi Birleşik Bütçe Onaylandı - Son Dakika
