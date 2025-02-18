Limak Filarmoni Orkestrası Yeni Yılı Konserle Karşıladı - Son Dakika
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Ekonomi

Limak Filarmoni Orkestrası Yeni Yılı Konserle Karşıladı

Limak Filarmoni Orkestrası, İstanbul'da yeni yıl konseri düzenledi, 4 bin sanatsever katıldı.

18.02.2025 12:19
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Limak Filarmoni Orkestrası, yeni yıl konserleri kapsamında yılın ilk etkinliğini İstanbul'da gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Limak Vakfı tarafından çok sesli müziği geniş kitlelere ulaştırma amacıyla kurulan ve 8'inci yılını kutlayan Limak Filarmoni Orkestrası, yeni yıl konserlerinin ilkini Volkswagen Arena'da düzenledi. "Operanın Yıldızlarıyla Buluşma" adıyla gerçekleştirilen konseri yaklaşık 4 bin sanatsever takip etti.

Konserde tenor Murat Karahan ile sopranolar Carolina Lopez Moreno ve Eleonora Buratto sahne aldı. İtalyan şef Alvise Casellati yönetimindeki orkestra, klasik opera eserlerinden oluşan geniş bir repertuvar sundu.

İki saat süren konserin ilk bölümü La Boheme, Turandot, Madama Butterfly ve Tosca gibi klasik opera aryalarından oluşurken, ikinci bölümde Ai Giochi Addio, Besame Mucho ve Aranjuez gibi eserler seslendirildi. Konserin sonunda ise sanatçılar, ülkelerine ait klasikleşmiş parçalarla özel performanslar gerçekleştirdi.

Carolina Lopez Moreno, Arnavut şair Lasgush Poradeci'nin şiirinden bestelenen "Kroi i fshatit tone", Eleonora Buratto "Non ti scordar di me", Murat Karahan ise "Kıyamam" ve "Biliyorsun" şarkılarının opera uyarlamalarını seslendirdi. Sanatçılar ayrıca "Yaralı Gönül" parçasını Türkçe yorumladı.

Limak Filarmoni Orkestrası, yeni yıl konserlerinin ikincisini 19 Şubat'ta Ankara Congresium Sahnesi'nde gerçekleştirecek. Yoğun ilgi gören konserlerin geliri, Limak Vakfı tarafından yürütülen " Türkiye'nin Mühendis Kızları" programı kapsamında mühendislik eğitimi alan kız öğrenciler için kullanılacak.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, istanbul, Etkinlik, Ekonomi, Müzik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Limak Filarmoni Orkestrası Yeni Yılı Konserle Karşıladı - Son Dakika

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