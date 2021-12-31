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Limit artırımı sonrası piyasada hareketlilik bekleniyor - Son Dakika

Limit artırımı sonrası piyasada hareketlilik bekleniyor

31.12.2021 14:32

Limit artırımı sonrası piyasada hareketlilik bekleniyor BDDK cari açığı azaltmaya yönelik cep telefonlarında yenilenmiş ürün teşviki kapsamında fiyat limitlerinde ve taksit sınırlarında yeni bir düzenlemeye gitmesi ile ikince el telefon satıcı piyasasının da hareketlilik bekleniyor.

Limit artırımı sonrası piyasada hareketlilik bekleniyor

EDİRNE - BDDK cari açığı azaltmaya yönelik cep telefonlarında yenilenmiş ürün teşviki kapsamında fiyat limitlerinde ve taksit sınırlarında yeni bir düzenlemeye gitmesi ile ikince el telefon satıcı piyasasının da hareketlilik bekleniyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu"yenileme merkezi" veya "yetkili satıcı" niteliğinde olması kaydıyla, "yenilenmiş ürün" niteliğinde olan cep telefonu alımlarında, kredi kartlarında taksitlendirme süresi fiyatı 5 bin TL ve altında olan cep telefonları için 12 ay, fiyatı 5 bin TL üzerinde olan cep telefonları için 6 ay olarak yeniden düzenledi.

Cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde 3 bin 500 TL olan vade sınırı 5 bin TL'ye çıkarıldı. Edirne'de uzun yıllardır Telefon alım-satımı yapan Abdurrahman Karsan, ikince el telefon düzenlemeleri ile piyasanın da hareketlenmesini beklediklerini ifade etti.

"Vatandaşların daha uygun telefon alması sağlanacak"

Yeni düzenleme ile piyasanın hareketleneceğini ve iç piyasadaki cihazların yenileneceğini belirten Karsan, "İkinci el telefon piyasasındaki yeni düzenleme ile piyasada bir hareketlenme bekliyoruz. Düzenleme ile dışarıdan gelen cihazların önüne geçerek iç piyasada olan cihazları yenileyerek ikinci el piyasasının hareketlenmesini bekliyoruz. Düzenleme ile yenilenen cihazlar vatandaşlara da fiyat konusunda olumlu yansıyacaktır. Vatandaşların daha uygun telefon alması sağlanacak. 5 lira ve altında olan cihazlar 12 aya kadar taksitlendirilebilecek. 5 bin liranın üzerinde ise 6 aya kadar taksit imkanı sağlanacak" şeklinde konuştu.

Cihaz alımı yaparken ilk önce seri numarasına baktıklarını sonra ise IMEI sorgulama yaparak e-Devlet üzerinden kontrolünü sağladıklarını belirten Abdurrahman Karsan, Cihaz alacakların dikkat etmesi gereken noktalara değindi.

"Alım-satım yaparken bütün detaylarını kontrol ediyoruz"

Yenileme işlemleri sonrasında cihazın noktasını istisnasız olarak kontrol ettiklerini ifade eden Karsan, "Gelen-giden aramasını, kamerasını, ses tuşlarını, orta menü tuşu ve kilit tuşunu bütün parçalarını detaylı şekilde test ediyoruz. Alırken bütün detaylarını kontrol ediyoruz. Satarken de müşterinin hattını takıp bütün kontrolleri yaparak satışını yapıyoruz. Müşterilerin de dikkat etmesi gereken test etmesi daha doğru olur. Hem gönül rahatlığı ile cihazı alabilir hem de cihazın kontrollerini denemiş olur. Hem mağdur olmamak hem de mağdur etmemek için müşterilerimize güvenini kazanmak için uyarılarımızı yapıyoruz" şeklinde açıklamada bulundu.

Limit artırımı sonrası piyasada hareketlilik bekleniyor
Limit artırımı sonrası piyasada hareketlilik bekleniyor
Limit artırımı sonrası piyasada hareketlilik bekleniyor
Limit artırımı sonrası piyasada hareketlilik bekleniyor

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Cep Telefonu, Türk Lirası, Edirne, Kredi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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