LinkedIn'e 310 Milyon Avro Ceza - Son Dakika
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Ekonomi

LinkedIn'e 310 Milyon Avro Ceza

AB, LinkedIn'e kişisel veri ihlali nedeniyle 310 milyon avro para cezası kesti.

24.10.2024 15:50
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Avrupa Birliği'nin (AB) kişisel veri düzenleyici kurumu, Microsoft'a ait iş ve sosyal paylaşım platformu LinkedIn'e hedefli reklam uygulamaları nedeniyle 310 milyon avro ceza kesti.

AB'de kişisel verilerin korunmasından sorumlu olan İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC), LinkedIn İrlanda'ya yönelik soruşturmanın tamamlandığını açıkladı.

Soruşturma kapsamında LinkedIn'in davranış analizi ve hedefli reklamcılık amacıyla kişisel verilerin işlemesinin incelendiği belirtilen açıklamada, AB Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) kapsamında bu işlemlerin yasallığı, adilliği ve şeffaflığıyla ilgili sorunlar tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, kişisel verilerin uygun bir hukuki dayanak olmaksızın işlenmesinin veri sahibinin hakkının açık ve ciddi ihlali olduğuna işaret edilerek, bu nedenle LinkedIn'e 310 milyon avro para cezası kesildiği ve platforma faaliyetlerini yasalara uygun hale getirme emri gönderildiği belirtildi.

Pek çok büyük dijital platform Avrupa'daki faaliyetlerini İrlanda merkezli biçimde sürdürüyor. Bu nedenle İrlanda veri kurumu bu alanda AB veri düzenleyicisi rolü üstleniyor.

LinkedIn, iş dünyasındaki kişilerin iletişim kurmasını ve bilgi paylaşmasını amaçlayan profesyonel sosyal ağ platformu olarak biliniyor.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Teknoloji, Linkedın, Ekonomi, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi LinkedIn'e 310 Milyon Avro Ceza - Son Dakika

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