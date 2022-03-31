Lisanslı depo yatırımlarına 20 yıl vadeli kredi desteği - Son Dakika
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Lisanslı depo yatırımlarına 20 yıl vadeli kredi desteği

31.03.2022 17:09
Lisanslı depo yatırımlarına 20 yıl vadeli kredi desteği

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nı (MTSO) ziyaret eden Ziraat Bankası Elazığ Bölge Müdürü İlker Ayhan, "Lisanslı depo yatırımlarına 5 yıl ödemesiz, 10-20 yıl gibi vade imkanı olan kredi destekleri sunuyoruz" dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nı (MTSO) ziyaret eden Ziraat Bankası Elazığ Bölge Müdürü İlker Ayhan, "Lisanslı depo yatırımlarına 5 yıl ödemesiz, 10-20 yıl gibi vade imkanı olan kredi destekleri sunuyoruz" dedi.

Ziraat Bankası Elazığ Bölge Müdürü İlker Ayhan, beraberinde bankanın Malatya Şube Müdürleri ile birlikte Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Ziyarette MTSO Meclis Başkanı Hasan Özkan, MTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Gündüz, yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyeleri yer aldı.

"Yatırımlarınıza sonuna kadar destek olmaya hazırız"

Ziraat Bankası'nın lisanslı depo yatırımlarına sunduğu kredi desteğinden bahseden Ayhan, "Malatya'mızda kurulan bir lisanslı depo var. Bu deponun, dünya kuru kayısı ihtiyacının yüzde 85'ini karşılayan, birbirinden önemli tarımsal ürünleri olan Malatya'ya yeterli olmayacağını düşünüyoruz. Buğdayın, arpanın bu kadar çok olduğu ve yetiştiği Yazıhan İlçemizde hala bir lisanslı depo yok. Ziraat Bankası olarak lisanslı depo yatırımlarına, soğuk hava deposu yatırımlarına finansman desteği veriyoruz. Bu tür yatırımlara genel müdürümüzün talimatlarıyla sonuna kadar destek olmaya hazırız. 5 yıl ödemesiz dönem, 10-20 yıl gibi vade imkanı sunacağız. Ayrıca ürününü lisanslı depoda muhafaza eden çiftçimize 9 ay vadeli sıfır faizli kredi veriyoruz. Odanızın ve üyelerinizin bu alanda bir yatırımı olduğu sürece biz banka olarak sizlere destek olmaya hazırız. Bizleri bu nazik ağırlamanızdan dolayı da şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Bankalarla sıkı ilişki içerisindeyiz"

Ziyaretlerinden ve verdiği bilgilerden dolayı teşekkür eden Malatya TSO Meclis Başkanı Hasan Özkan da, "Malumunuz olduğu üzere, dünya genelinde küresel bir ekonomik sıkıntı yaşanıyor. Ülkemiz de bu durumdan payına düşeni alıyor. Şuanda tüm sektörler maliyet artışlarıyla baş edemez duruma geldi. Üyelerimizin ihtiyaç duyduğu finansmana ulaşmada en önemli paydaşı elbette bankalar. Oda olarak gerek kamu bankaları, gerekse özel bankalarla sıkı bir ilişki içerisindeyiz. Ziraat Bankası ile ilişkimiz en üst seviyede. Ziraat Bankası Elazığ Bölge Müdürü İlker Bey, bankanın, üyelerimiz için sunacağı yeni destekler hakkında bilgi vermek için bizleri ziyaret etti. Kendisine ve ekibine bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Burhaneddin Tanyeri başta olmak üzere, bölgemizdeki ve ilimizdeki tüm yöneticilerine üyelerimize sağladıkları kolaylıklar ve destekler için teşekkür ediyorum. Bu ziyaretin, üyelerimiz ve ilimiz ekonomisi adına hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Lisanslı depo yatırımlarına 20 yıl vadeli kredi desteği
Lisanslı depo yatırımlarına 20 yıl vadeli kredi desteği

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Ziraat Bankası, Malatya, Elazığ, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Lisanslı depo yatırımlarına 20 yıl vadeli kredi desteği - Son Dakika


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