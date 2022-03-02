Little Caesars Haliç'te özel tasarımlı şubesiyle Batman'i selamlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Little Caesars Haliç'te özel tasarımlı şubesiyle Batman'i selamlıyor

02.03.2022 14:10
Little Caesars Haliç'te özel tasarımlı şubesiyle Batman'i selamlıyor

"The Batman" filmi için Warner Bros. Pictures ile global bir iş birliğine imza atan Little Caesars Pizza, İstanbul Haliç Şubesi'nde Gotham City atmosferi oluşturdu.

"The Batman" filmi için Warner Bros. Pictures ile global bir iş birliğine imza atan Little Caesars Pizza, İstanbul Haliç Şubesi'nde Gotham City atmosferi oluşturdu. Filmin lezzet kahramanı Sezar, tüm dünyada üretilen özel tasarımlı Batman Pizza ve şube tasarımlarıyla filmin gala coşkusunu müşterilerine taşıyor.

Little Caesars Pizza, Warner Bros. Pictures ile iş birliğine imza attı. "The Batman" filmi kapsamındaki iş birliğinde Batman'in logosu pizzaya taşındı. "Batman Pizza"nın satışlarına tüm şubelerde 24 Ocak itibarıyla başlandı. Çelebi Gıda A.Ş. ve Little Caesars Pizza Türkiye Genel Müdürü, The Batman filminin hazırlıkları dahilinde giydirilen Little Caesars Haliç Şubesi'nde yaptığı açıklamada, "The Batman iyilik ve kötülüğün farkını anlatan bir kahramanlık hikayesi. Herkesin içinde olan kötülükle savaşma isteğini ortaya çıkarıyor. Özel pizzamızın eşliğinde dünyanın farklı yerlerinde Gotham City öğeleriyle giydirdiğimiz şubelerimizde süper kahramanımızı selamlıyoruz ve 'Süper kahramanlar pizza severler' sloganıyla tüm süper kahramanları lezzete davet ediyoruz" dedi.

"Şubemizi Batman'ın filmde yaşadığı şehir olan Gotham City tarzında dizayn ettik"

Little Ceasars Pizza'nın her geçen gün üretmeye devam edeceğini ifade eden Çelebi Gıda A.Ş. ve Little Caesars Pizza Türkiye Genel Müdürü Banu Arıduru, "Türkiye'de faaliyetlerimizi 16 ilde yürütmekteyiz. Pandemi döneminde pizza kategorisi dünya genelinde yüzde 34 büyürken biz firma olarak yüzde 47'lik bir satış artışı yakaladık. 2022 yılında ise en az 15 yeni restoran açarak yüzde 60'tan fazla hacimsel bir büyüme hedefimiz var. Kendi oluşturduğumuz ürün olan Sezar Et Döner kesinlikle denenmesini çok tavsiye ettiğimiz bir ürün. Pandemi döneminde insanların döner yemek istediklerinde bulamadıkları için hayata geçirdiğimiz bir ürün. Ramazan ayı ile birlikte "Pide de Pizza" ürünümüzü de çıkarıyoruz. Tam da bugün yeni bir ürünümüzün daha lansmanını yapıyoruz. Bu çok özel bir iş birliği ile hayata geçen ürün oldu. Yeni çıkardığımız ürünümüzün adı "Batman Pizza". Günlük hazırlanan o leziz pizza hamurumuzu Batman'ın ikonik logosu halinde resmettik. Bu ürünü yapma amacımız 4 Mart'ta yayına girecek olan The Batman filmi için Warner Bros. ile iş birliğine imza atmış olmamız. Bu nedenle çıkardığımız Batman Pizzasını da sevenlerle buluşturduk. Little Ceasars Haliç şubesini Batman'ın filmde yaşadığı şehir olan Gotham City tarzında dizayn ettik ve gelenlere filmdeki şehir atmosferini yaşatmak istedik" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Little Caesars Haliç'te özel tasarımlı şubesiyle Batman'i selamlıyor
Little Caesars Haliç'te özel tasarımlı şubesiyle Batman'i selamlıyor
Little Caesars Haliç'te özel tasarımlı şubesiyle Batman'i selamlıyor
Little Caesars Haliç'te özel tasarımlı şubesiyle Batman'i selamlıyor

YORUMLAR
500
Otomobilden 150 bin lira değerinde makine parçalarını çalan hırsız yakalandı Otomobilden 150 bin lira değerinde makine parçalarını çalan hırsız yakalandı Batmanlı çocuklar İngilizceyi eğlenerek öğreniyor Batmanlı çocuklar İngilizceyi eğlenerek öğreniyor

Little Caesars, Warner Bros, Batman, Haliç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Little Caesars Haliç'te özel tasarımlı şubesiyle Batman'i selamlıyor - Son Dakika


Son Dakika
14:11 Kremlin Sözcüsü: Gece geç saatlere kadar Ukraynalı müzakerecileri bekleyeceğiz!
14:11 Kız öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla tutuklanmıştı! O müdür, kamera kayıtları izlenince serbest bırakıldı
14:08 Rusya'nın en büyük destekçisi Belarus'a, AB'den yaptırım yağmuru! İhracat yapması yasaklanacak
14:06 Futbol sahalarında böyle eylem görülmedi: Hakem hatalarına karşı gözlerini kapattılar
14:05 Kaderin böylesine... Babasının cenazesinde kalp krizi geçirdi, bir gün sonra babasının yanına gömüldü
13:41 Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Üçüncü Dünya Savaşı uyarısı: Nükleer silahlar kullanılacak ve yıkıcı sonuçları olacak
13:38 Sadakatsiz dizisinde bu akşam ne oluyor? Asya gerçeği ortaya çıkarıyor mu?
13:25 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya 3 gün önce Boğazlardan 4 gemi geçirmek istedi, rica ettik, vazgeçtiler!
13:23 Rus heyetine Ukraynalıların cevabı sert oldu! El bombalarıyla kaçtılar
13:06 Biran Damla Yılmaz ile Çağrı Telkıvıran aşkını ilan etti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 14:20:06. #1.12#
SON DAKİKA: Little Caesars Haliç'te özel tasarımlı şubesiyle Batman'i selamlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement