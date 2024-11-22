Lodos Etkisi Balık Fiyatlarını Artırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Lodos Etkisi Balık Fiyatlarını Artırıyor

Batı Karadeniz'de lodos uyarısı sonrası balıkçılar, fiyatların yükseldiğini belirtti.

22.11.2024 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batı Karadeniz bölgesinde lodos uyarısının yapılmasının ardından balıkçılar tezgahlardaki fiyatlara dikkat çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz bölgesi için denizlerde lodos uyarısında bulundu. 26 Kasım Salı gününe kadar sürmesi beklenen lodos sebebiyle balık fiyatlarının artacağı öngörülüyor.

Düzce'de balıkçı Arslan Kirici, "Haftaya salı gününe kadar lodosun etkili olması bekleniyor. O yüzden tekneler denize açılamadığı için balık az çıkıyor. Balık zor geldiği için fiyatlar biraz yükseliyor. Palamut sezonu bitiyor, hatta artık bitti bile denilebilir. Bu sebeple hamsi bol çıkmaya başladı. Şu anda tezgahlarda hamsinin fiyatı kilo başına 50 ila 150 lira arasında değişiyor. İstavrit ve barbunun kilosu 150 lira, mezgit ise 200 liradan satılıyor. Çinekop ise tezgahta 300 liradan alıcı bekliyor" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz Bölgesi, Batı Karadeniz, Yerel Haberler, Hava Durumu, Balıkçılık, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Lodos Etkisi Balık Fiyatlarını Artırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:00 Putin’in nükleer hamlesi NATO’yu harekete geçirdi Salı günü olağanüstü toplanıyor Putin'in nükleer hamlesi NATO'yu harekete geçirdi! Salı günü olağanüstü toplanıyor
11:34 Belediyenin kira zammını duyan işletmeci isyan etti: HDP’ye oy atacağım artık Belediyenin kira zammını duyan işletmeci isyan etti: HDP'ye oy atacağım artık
10:39 Erdoğan’ın sözleri sonrası asgari ücret tahminleri yükseldi Erdoğan'ın sözleri sonrası asgari ücret tahminleri yükseldi
10:23 Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! İşte tüm detaylar
09:51 Astsubay-imam ilişkisi davasında karar: 4 kişiye 13 yıl hapis cezası Astsubay-imam ilişkisi davasında karar: 4 kişiye 13 yıl hapis cezası
16:20 Antalya’da bulunan Ormana Köyü dünyanın en iyi köyü seçildi Antalya'da bulunan Ormana Köyü dünyanın en iyi köyü seçildi
16:17 Hasan Arat’tan çok konuşulacak Talisca sözleri: Beşiktaş’ın prensibi olamaz Hasan Arat'tan çok konuşulacak Talisca sözleri: Beşiktaş'ın prensibi olamaz
16:10 Rus yetkili canlı yayında uyarıldı: ’’Balistik füzeler hakkında konuşma’’ Rus yetkili canlı yayında uyarıldı: ''Balistik füzeler hakkında konuşma''
16:04 Ünlü kuruluştan Türkiye’de enflasyon tahmini Ünlü kuruluştan Türkiye'de enflasyon tahmini
15:56 NATO komutanından korkutan uyarı: Putin, kimyasal silahlar kullanabilir NATO komutanından korkutan uyarı: Putin, kimyasal silahlar kullanabilir
15:55 Çocuğuna sigara içiren anneye tepki yağıyor Çocuğuna sigara içiren anneye tepki yağıyor
15:54 Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e sert tepki: Kınıyoruz Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki: Kınıyoruz
15:53 Cebinde bu madeni paralardan olan köşeyi döndü Cebinde bu madeni paralardan olan köşeyi döndü
15:52 Sergen Yalçın’dan iddialı sözler: Mike Tyson’ı üçüncü rauntta indiririm Sergen Yalçın'dan iddialı sözler: Mike Tyson'ı üçüncü rauntta indiririm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 12:10:55. #1.11#
SON DAKİKA: Lodos Etkisi Balık Fiyatlarını Artırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.