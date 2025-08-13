Logo Yazılım 2025'te 1 Milyar Lira Kar Elde Etti - Son Dakika
Ekonomi

Logo Yazılım 2025'te 1 Milyar Lira Kar Elde Etti

13.08.2025 17:42
Logo Yazılım, 2025'in ilk yarısında 1 milyar 51 milyon lira net kar açıkladı, satış gelirleri %8 arttı.

Logo Yazılım, 2025'in ilk yarısında 1 milyar 51 milyon lira net kar elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Logo Yazılım, 2025'in ilk yarısına ilişkin enflasyon düzeltmesi içeren finansal sonuçlarını paylaştı.

Küresel düzeyde makroekonomik belirsizliklere rağmen güçlü performansını sürdüren Logo Yazılım, ilgili dönemde satış gelirlerini bir önceki yılın aynı dönemine oranla reel olarak yüzde 8 artırarak 2 milyar 407 milyon liraya yükseltti.

Faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) reel olarak yüzde 4 artarak 977 milyon liraya ulaşan şirket, operasyonel verimlilik odağını sürdürerek çalışan başına gelirlerini yüzde 14 ve çalışan başına FAVÖK'ünü yüzde 10 artırdı. Net kar ise 1 milyar 51 milyon lira oldu.

Bulut tabanlı çözümler ve tekrarlayan gelirlerin toplam faturalanan gelirler içindeki büyümesi, yılın ilk yarısında devam etti. Bulut tabanlı çözümlerden elde edilen gelirler, bir önceki döneme göre yüzde 41 reel artış göstererek 1 milyar 144 milyon lira seviyesinde gerçekleşti.

Tekrarlayan gelirlerin toplam gelirler içindeki payı da yüzde 12 reel büyümeyle yüzde 85 seviyesine ulaştı. Kurumsal uygulama yazılımları ve e-Dönüşüm segmentinde yeni müşteri kazanımı, 4 bin 300 oldu.

Şirketin bulut tabanlı geniş çözüm kümesinde yer alan ön muhasebe programı Logo İşbaşı'nın aylık tekrarlayan gelirlerinde, dolar bazında yıllık yüzde 60 artış sağlandı. Perakende sektörüne özel olarak geliştirilen Logo Diva çözümlerinde kullanıcı başına gelir ise geçen yılın aynı dönemine oranla dolar bazında yüzde 48 büyüdü.

Yetenek kazananımı ve yönetimi için sunulan "Peoplise" tarafında ise kullanıcı başına gelirlerde dolar bazında yıllık yüzde 39 artış kaydedildi.

"Daha fazla değer yaratmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Logo Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Üst Yöneticisi (CEO) Buğra Koyuncu, servisleşme stratejileriyle uyumlu AR-GE yatırımları ve faaliyetleri sayesinde 2025'in ilk yarısında bulut tabanlı çözümlerinden elde ettikleri gelirlerin, toplam faturalanan gelirler içindeki payının artmaya devam ettiğini belirtti.

Küresel ölçekteki makro belirsizliklere rağmen gösterdikleri güçlü performansın, tekrarlayan gelirlerindeki büyümeyle öngörülebilirliği artırdığına değinen Koyuncu, "Ana faaliyet alanlarımızdaki yeni müşteri kazanımlarımıza ek olarak finansal teknolojiler gibi dikey odak alanlarımızdan sağladığımız gelirler, sürdürülebilir büyümemizi destekliyor." ifadelerini kullandı.

Koyuncu, "AR-GE ve inovasyon gücümüzle geliştirdiğimiz yenilikçi çözümlerimiz ve geniş iş ortağı ekosistemimizle, Türkiye'de üreten işletmelerin yanında olmaya ve ekonomimiz için birlikte daha fazla değer yaratmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

