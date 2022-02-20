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Lojistik sektörünün geleceği MÜSİAD'da ele alındı - Son Dakika

Lojistik sektörünün geleceği MÜSİAD'da ele alındı

20.02.2022 10:02
Lojistik sektörünün geleceği MÜSİAD'da ele alındı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Lojistik Sektör Kurulu koordinasyonunda düzenlenen "Lojistik Sektörü İstişare Toplantısı", MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, sektör temsilcileri ve üyelerin katılımıyla MÜSİAD'da gerçekleştirildi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Lojistik Sektör Kurulu koordinasyonunda düzenlenen "Lojistik Sektörü İstişare Toplantısı", MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, sektör temsilcileri ve üyelerin katılımıyla MÜSİAD'da gerçekleştirildi.

MÜSİAD açıklamasına göre, toplantıya, Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği, Uluslararası Nakliyeciler Derneği, Demiryolu Taşımacıları Derneği, İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği, Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik Derneği, Türkiye Nakliyeciler Derneği, Gümrüklü Antrepocular Derneği, Ağır Nakliyeciler Derneği, Türkiye Liman İşletmecileri Derneği, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Lojistik Alt Çalışma Grubu temsilcileri katıldı.

Lojistik sektörüne ilişkin gelişmelerin kapsamlı şekilde ele alındığı toplantıda, lojistik sektörünün bugüne ve geleceği değerlendirildi. Toplantıda ayrıca, MÜSİAD Lojistik Sektör Kurulu'nun bundan sonraki süreçte sektörün gelişimine yönelik oluşturulacak yeni yapıda koordinatörlük görevi üstlenmesi kararlaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Türkiye'nin stratejik konumunun önemli olduğunu belirterek, "Türkiye'nin stratejik konumu uluslararası ticarette ülkemize büyük avantaj sağlıyor. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirme gayretindeyiz." ifadelerini kullandı.

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Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Uluslararası Nakliyeciler Derneği, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Lojistik sektörünün geleceği MÜSİAD'da ele alındı - Son Dakika Ekonomi


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