LPG ithalatı aralıkta yıllık bazda yüzde 5,5 arttı - Son Dakika

Türkiye'nin LPG ithalatı, Aralık 2021'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 artarak 245 bin 922 tona çıktı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) geçen yılın aralık ayına ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince LPG ithalatı yapılan ülkeler ABD, Cezayir, Kazakistan, Yunanistan ve Rusya oldu.

Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 78,1 artarak yaklaşık 26 bin 748 tona yükseldi. İhracat, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İsviçre, Marshall Adaları, Romanya ve Türkiye Serbest Bölgelerine yapıldı.

LPG üretimi de aynı dönemde yüzde 10,7 artarak 86 bin 295 ton oldu.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince geçen yıl aralıkta toplam LPG satışı yaklaşık 264 bin 646 ton olarak gerçekleşti.

Yıllık bazda otogaz satışı yüzde 1,1 artarken, tüplü LPG satışı yüzde 14,6, dökme LPG satışı 5,9 azaldı. Böylece, iç piyasada toplam LPG satışı yüzde 2,4 düşüş gösterdi.

Söz konusu ayda yüzde 78,4 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 18,3 ile tüplü LPG ve yüzde 3,3 ile dökme LPG izledi.