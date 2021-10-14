Lübnan'da yaşanan krizde son çare IMF

Dolar rezervlerindeki açık nedeniyle Lübnan lirası yüzde 90'ın üzerinde değer kaybederken, Lübnan tarihinin en kötü ekonomik krizini yaşıyor. Lübnan'daki ekonomik kriz ve para birimdeki değer düşüşü Lübnan halkını en basit keyiflerinden, günde bir fincan kahve içmekten mahrum etti.Krizden önce elinde bir fincan kahve ile bir öğleden sonrasını plajlarda geçirmek pek çok Lübnanlı için makul fiyatlı bir keyifti. Ancak, kahve dükkanı sahipleri paranın değer kaybını dengelemek için kahve fiyatlarını yükseltmek zorunda kaldığından işler değişti.

IMF İLE GÖRÜLMELERE BAŞLADILAR

Lübnan, binlerce kuruluşun kapanmasına ve yüz binlerce kişinin işten çıkarılmasına neden olan eşi benzeri görülmemiş bir ekonomik ve mali krizin içinde bulunuyor. Lübnan, ülkeyi mevcut krizden çıkaracak milyarlarca dolar yardımın önündeki engellerin kaldırılması umuduyla Uluslararası Para Fonu ile görüşmelere başladı.

"KAHVE İÇMEYE PARAMIZ YETMİYOR"

Lübnan vatandaşlarından Bashir Corfali, "Eskiden bir fincan kahveyi, dükkanına göre 1.500 Lübnan lirasına (yaklaşık 1 dolar) veya 750 Lübnan lirasına alırdım. Şimdi bir fincan kahvenin fiyatı 7.500 Lübnan lirası ve her hafta ancak iki fincan kahve içebiliyorum. Kahve içmeye paramız yetmiyor." dedi.

"KAHVE VE SUYUN FİYATI 9 KAT ARTTI"

Bir başka Lübnan vatandaşı Hayel Jouni de "Kahvenin fiyatı ortalama 4.000 Lübnan lirası ama deniz kenarında 6.000 Lübnan lirasına alıyorum. Elbette oraya her gün gidemeyiz. Eskiden deniz kenarına gider, her gün kahve içerdim. Bir fincan kahve ve bir şişe su eskiden bana 1.500 Lübnan lirasına mal olurdu. Şimdi suyun ve bir fincan kahvenin fiyatı 9.000 Lübnan lirası. 9.000 Lübnan lirası benim için fark ediyor çünkü maaşımız hala Lübnan lirasıyla ödeniyor." ifadelerini kullandı.

"NEREYE GİTTİĞİMİZİ HİÇ BİLMİYORUZ"

Ali Hussein isimli işletmeci ise "Eskiden bir fincan kahveyi 500 ila 750 Lübnan lirasına satardık. Şimdi fiyat ortalama 4.000 Lübnan lirası. Eskiden bize günde 300 veya 250 müşteri gelirdi ama şimdi günde ancak 100 müşteriye satış yapabiliyorum. Nereye gittiğimizi hiç bilmiyoruz. Piyasa kötüleşiyor ve yeni fiyatlarla iş yapıp yapamayacağımızı bilmiyoruz." şeklinde konuştu.