Ekonomi

Lübnan IMF ile Anlaşma Yolunda

13.02.2026 23:01
Lübnan Maliye Bakanı, IMF ile borçlanma programı için somut ilerleme kaydedildiğini açıkladı.

Lübnan Maliye Bakanı Yasin Cabir, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yoğun görüşmelerin tamamlandığını ve borçlanma programı konusunda anlaşmaya varılması için gerekli şartların yerine getirilmesi yönünde "somut" ilerleme kaydedildiğini duyurdu.

Lübnan Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Cabir, bakanlıktan uzman bir ekip ile Ernesto Ramirez başkanlığındaki IMF ekibiyle 4 gün süren görüşmeler gerçekleştirdi.

Cabir, "IMF heyetiyle tüm alanları kapsayan görüşmeler yapıldı ve somut ilerlemeler kaydediliyor. Nisan sonu veya mayıs başından sonra nihai bir anlaşma görüşmelerine başlayabileceğimizi umuyoruz." dedi.

Lübnan'daki bankacılık sektöründe reformların yapılacağı bir yasa tasarısıyla ilgili görüşmelerin sürdüğünü belirten Cabir, "Ülke için beş yıllık veya orta vadeli bir ekonomik kalkınma planı geliştirilmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Bu plan yakında onay için Bakanlar Kurulu'na sunulacak." ifadelerini kullandı.

Lübnan Maliye Bakanı Cabir, ülkesinin yaklaşık 7 yıldır kriz içinde olduğuna vurgu yaparak, Lübnan halkının önce yerel paranın değer kaybını, ardından Beyrut Limanı patlamasını, sonrasında Kovid-19 salgınını, onu takip eden mecliste cumhurbaşkanı seçilememesinden kaynaklı siyasi boşluk ve hala sona ermeyen İsrail saldırılarını yaşadığını belirtti.

Cabir, "Çözüm bulmanın zamanı geldi ve çözümler kolay değil, aksine zor." dedi.

Lübnan hükümeti, ülkenin borç yükünü yeniden yapılandırmayı amaçlayan "Kamu Mali Boşluğunu Giderme Yasası" olarak da anılan "Mali Düzenleme ve Mevduat Geri Kazanım Yasası"nı onaylamıştı.

Lübnan'da, 2019'da finans sektörünün benzeri görülmemiş çöküşünün ardından devlet, merkez bankası, ticari bankalar ve mevduat sahipleri arasında kayıpların paylaşılmasına yönelik bir mekanizma öngörüyor.

Yasa, IMF'nin Lübnan'ın bir kredi programı konusunda nihai bir anlaşmaya varmadan önce idari ve mali reformları uygulaması şartıyla uyuşuyor.

Kaynak: AA

SON DAKİKA: Lübnan IMF ile Anlaşma Yolunda
