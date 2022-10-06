DÜSSELDORF - Lufthansa'nın iştiraki Eurowings, pilotların grevi nedeniyle yüzlerce uçuşu iptal etti - Son Dakika
Üye Girişi

DÜSSELDORF - Lufthansa'nın iştiraki Eurowings, pilotların grevi nedeniyle yüzlerce uçuşu iptal etti

06.10.2022 14:17

Eurowings, Almanya'da 200'ün üzerinde uçuşunu iptal ederken, bu iptaller 30 binden fazla yolcuyu etkiledi.

Eurowings, Almanya'da 200'ün üzerinde uçuşunu iptal ederken, bu iptaller 30 binden fazla yolcuyu etkiledi.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın iştiraki olan Eurowings, grevin etkisini en aza indirmek için elden gelen her şeyin yapıldığını duyurdu ve gecikmeler olabileceği konusunda müşterilerini uyardı. Şirket, yolculardan havalimanına gitmeden önce uçuşlarının mevcut durumunu internet üzerinden kontrol etmelerini istedi.

Pilotların iş bırakma eylemi bugün 00.00'de başladı ve saat 23.59'da kadar devam edecek.

Eurowings, ortalama olarak günde yaklaşık 500 uçuş gerçekleştirerek 50 bin ila 70 bin yolcuyu Almanya ve Avrupa'daki varış noktalarına taşıyor.

Öte yandan, pilotların grevi en fazla Almanya'daki uçuşları etkiledi. Eurowings'in en büyük lokasyonu olan Düsseldorf'ta 120'den fazla ve Köln Bonn Havalimanı'ndan 61 uçuş iptal edildi.

Pilotların üye olduğu Vereinigung Cockpit (VC) sendikası, toplu ücret anlaşmasında onuncu tur müzakerelerinin başarısız olmasının ardından Eurowings'da çalışan pilotlar için grev çağrısı yapmıştı.

Sendika, yüksek enflasyonun etkisiyle artan yaşam maliyetleri karşısında maaş zammı talep ederken, pilotlar için uçuşlar arasında daha fazla dinlenme süresi ve azami çalışma saatlerinde bir azalma yapılmasını istiyor.

VC'nin talepleri, Almanya'da enflasyonun eylül ayında yüzde 10 ile neredeyse 72 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasıyla birlikte yükselen enerji ve gıda fiyatlarının ortasında gelmesi de dikkati çekiyor.

Salgın döneminde durma noktasına gelmesinin ardından keskin bir toparlanma yaşayan Alman hava yolu sektörünün, personel sıkıntısı ve grevlerle karşı karşıya bulunması dikkati çekiyor.

Ülkede özellikle yaz tatili döneminde birçok havalimanında personel eksikliği nedeniyle uzun kuyruklar oluşmuştu.

Çok sayıda uçak seferi iptal edilmiş veya seferin gecikmesinden ötürü yolcular gidecekleri yerlere geç ulaşmıştı.

Bu kuyruklar, gecikmeler ve iptaller Kovid-19 karantinalarından sonra seyahat etmek isteyen tatilcileri hayal kırıklığına uğratmıştı.

YORUMLAR
500
Almanların büyük çoğunluğunun ekonomiye bakışı kötümser Almanların büyük çoğunluğunun ekonomiye bakışı kötümser Gizlice Evlenmişti... Hamilelik Pozları Geldi Gizlice Evlenmişti... Hamilelik Pozları Geldi Almanya Başbakanı Scholz, Avrupa Siyasi Topluluğu'nu 'büyük bir inovasyon' olarak niteledi Almanya Başbakanı Scholz, Avrupa Siyasi Topluluğu'nu 'büyük bir inovasyon' olarak niteledi
Kaynak: AA

Düsselldorf, Lufthansa, Almanya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DÜSSELDORF - Lufthansa'nın iştiraki Eurowings, pilotların grevi nedeniyle yüzlerce uçuşu iptal etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:17 Trabzonspor'un yıldızı Monaco maçında yaptığı ile şaşkınlık yarattı
20:00 Yunan Savunma Bakanı Panagiotopoulos'dan, Türkiye hakkında bir skandal sözler: Sabah tehdit edip akşam ağlıyorlar çünkü ordu gönderdik
19:43 Lionel Messi, futboseverlerin hayallerini yıktı: Son turnuvam
19:13 Güney Kıbrıslı taraftarlar Fenerbahçe mücadelesi öncesi küstah açıklamalar yaptı
18:59 Trabzonspor, deplasmanda Monaco'ya konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
18:14 İmam Fatih Ardıç, paylaştığı "Caiz mi Hocam" şarkısı sebebiyle Kırşehir'e hizmetli olarak atandı
18:04 Burak Yılmaz "Harap oldum" diyerek itiraf etti: Duştayken çok ağladım
18:02 Saadet Partisi'nden MHP lideri Devlet Bahçeli kararı!
17:52 Şırnak'ta 3 asırdır devam eden gelenek! Mezarlıkta buluşup dua ediyor, yemek yiyorlar
17:53 Ataşehir'deki hastane skandalında yeni ayrıntı! Hastaya uygulanan kötü muamele görüntülerini ele geçiren temizlik çalışanı, şantaj yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 20:23:02. #1.12#
SON DAKİKA: DÜSSELDORF - Lufthansa'nın iştiraki Eurowings, pilotların grevi nedeniyle yüzlerce uçuşu iptal etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement