Lufthansa Yer Hizmetleri Çalışanları Uyarı Grevine Gidiyor

Almanya'da hava yolu şirketi Lufthansa'nın yer hizmetleri çalışanlarının, dördüncü toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle yeniden uyarı grevine gideceği bildirildi.
Birleşik Hizmet Sektörü Sendikasının (Verdi) yaptığı açıklamada, 3 günlük grevin Lufthansa ile yapılan dördüncü toplu sözleşme görüşmelerinde şirketin ücret teklifinin değişmemesi üzerine alındığı ifade edildi.
Açıklamada, uyarı grevinin 28 Şubat'ta başlayacağı ve 1 Mart'ta sona ereceği bilgisi paylaşıldı.
Sendika, söz konusu 3 günlük grev girişimiyle Lufthansa'nın yer hizmetleri çalışanlarına ödenen ücretlerin iyileştirilmesi için bir düzenleme hedefliyor.
En az 500 avro olmak üzere yer hizmetleri personeli için yüzde 12,5'lik ücret artışı talep eden sendika, buna ek olarak çalışanlara yüksek enflasyonun telafisi için tek seferlik 3 bin avroluk ikramiye verilmesini de istiyor.
Lufthansa yönetimi, iki ücret artışından ilkinin Aralık 2024'ten Mart 2024'e çekilmesini ve 3 bin avroluk enflasyon telafi priminin daha hızlı ödenmesini içeren bir başka iyileştirilmiş teklifte bulunurken, sendika, şirketin teklifini yetersiz bularak reddetti.
Sendika adına Lufthansa ile müzakereleri yürüten Marvin Rechinsky, toplu iş sözleşmesi anlaşmazlığının hızlı bir şekilde sona erdirilmesi talebini bir kez daha vurguladıklarını belirterek, "Lufthansa henüz bunu kabul etmedi. İlk adım olarak, işverenlerin bu gecikmesine bilinçli bir şekilde, yolcuların etkilenmeyeceği şekilde yanıt veriyoruz. Ancak, Lufthansa'nın bu sorumsuz davranışı devam ederse, yolcuların yakında tekrar grevden etkileneceğini üzüntüyle karşılıyoruz. Bunu önlemek Lufthansa'nın elindedir." ifadesini kullandı.
Toplu sözleşme görüşmelerinin beşincisinin 13 ve 14 Mart tarihlerinde yapılması planlanıyor.
Lufthansa'daki yer hizmetleri personeli 7 Şubat ve 20 Şubat'ta uyarı grevlerine gitmiş, hava yolu şirketi çoğu uçuşunu iptal ederken, yüz binlerce yolcu etkilenmişti.
Lufthansa'nın yer hizmetleri çalışanlarının planlanan 3 günlük grevi, Almanya'da ücretler ve çalışma koşulları konusunda işverenler ile sendikalar arasındaki anlaşmazlıklar devam ederken geldi.
Alman Demiryolları da dahil olmak üzere Almanya'da kamunun toplu taşıma şirketinde çalışanlar son zamanlarda ücret artışı ve çalışma koşulları konularında grevlere gidiyor.
"Uyarı grevlerinin" genellikle bir pazarlık taktiği olarak kullanıldığı ülkede, işverenler artan maliyetlerle karşı karşıya olduğu için görüşmelerin sendikalar için zor geçmesi bekleniyor.
Bu arada, Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), iş bırakma eylemlerini, ülkenin GSYH'sinin 2023'de yüzde 0,3 küçülmesinin potansiyel faktörlerinden biri olarak göstermişti.
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