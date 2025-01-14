Lukoil'de Üst Düzey Değişiklik

Ekonomi

Rus petrol şirketi Lukoil, ABD'nin yeni yaptırımlarının ardından üst yöneticisinin değiştiğini bildirdi.

Lukoil'den yapılan açıklamada, şirketin üst yöneticisi olarak Vadim Vorobyov'un yerine Sergey Koçkurov'un atandığı kaydedildi.

Vorobyov, Batılı ülkelerin yaptırımlarının ardından şirketten ayrılan Vagit Alekperov'un yerine Mayıs 2022'de Lukoil'de üst yöneticilik görevine atanmıştı.

ABD Hazine Bakanlığı, 10 Ocak'ta Vorobyov'u yaptırım listesine almıştı.