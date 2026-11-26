Rus petrol şirketi Lukoil'in kurucusu Vagit Alekperov, şirketin uluslararası pazara dönmeyi umduğunu söyledi.

Alekperov, Rus devlet kanalı Vesti'ye yaptığı açıklamada, Lukoil'in uluslararası pazardan kendi isteğiyle çıkmadığını belirterek, "Perdeyi tamamen kapatmıyoruz, oraya dönmeyi umuyoruz." dedi.

Şirketin yurt dışında talep gördüğünü anlatan Alekperov, Afrika, Latin Amerika ve Doğu ülkelerinde Lukoil'e yönelik olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade etti.

Lukoil'in Rusya'daki projelerine yıllık yaklaşık 10 milyar dolar yatırım yaptığını bildiren Alekperov, şirket için öncelikli alanların petrol rezervlerinin artırılması ve jeolojik arama çalışmaları olduğunu belirtti.

Alekperov, mevcut petrol üretim seviyesinin korunması için rezervlerin artırılmasının önem taşıdığını vurgulayarak, şirketin gaz kimyası alanında da yatırım yaptığını ifade etti.

Dünya piyasasında talep gören ürünlerin üretimine imkan sağlayacak gaz kimyası komplekslerine yatırım yaptıklarını aktaran Alekperov, makine mühendisliğiyle bağlantılı yeni projelerin de geliştirildiğini kaydetti.

Lukoil, ABD yaptırımları nedeniyle Rusya dışındaki enerji varlıklarının satışı sürecini yürütüyor. ABD öncülüğündeki bir konsorsiyum, şirketin uluslararası iştiraki Lukoil International'ın Rusya dışındaki petrol ve doğal gaz varlıklarını satın almak üzere anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.