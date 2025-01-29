Lutnick: Tarife Politikaları Ülkeler Arası Adalet İçin Önemli

Ekonomi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ticaret Bakanlığına aday gösterdiği Howard Lutnick, ülke bazında genel tarifeleri tercih ettiğini belirterek, tarifelerin mütekabiliyet, adalet ve saygı oluşturmak için kullanılabileceğini ifade etti.

ABD Senatosunun Ticaret, Bilim ve Ulaştırma Komitesi'nde ticaret bakanı adayı Lutnick için onay oturumu düzenlendi.

Lutnick'i sunmak için oturuma katılan ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, "Sevgili dostum Howard Lutnic'i sunmaktan büyük heyecan duyuyorum. Bence o, ABD için harika bir Ticaret Bakanı olacak." ifadelerini kullandı.

Lutnick'in hem ürün geliştirme hem de satış konusunda yetkin olan az sayıda insandan biri olduğuna işaret eden Vance, ABD'nin Ticaret Bakanı olarak hem ürün geliştirme hem de satış konusunda yetkin birine ihtiyacı olduğunu söyledi.

Howard Lutnick ise burada yaptığı konuşmada hayat hikayesinden bahsetti. 11 Eylül 2001'de Dünya Ticaret Merkezi'ne düzenlenen saldırıda kardeşi ve üst yöneticisi olduğu Cantor Fitzgerald'ın 657 çalışanının hayatını kaybettiğini anımsatan Lutnick, duygusal anlar yaşadı.

Senatörlerin sorularını da yanıtlayan Lutnick, bakanlığının onaylanmasından itibaren 90 gün içinde Cantor Fitzgerald ve diğer işlerinden çekileceğini belirtti.

Lutnick, "Hayatımda yeterince para kazandığıma karar verdim. Kendime bakabilirim. Aileme bakabilirim. Şimdi Amerikan halkına hizmet etmek için bir şansım var." dedi.

"Tarifelerin enflasyona neden olduğu tam bir saçmalık"

Tarifelere ilişkin soruları da yanıtlayan Lutnick, tarife konusunda ülke bazlı makro bir yaklaşımdan yana olduğunu anlattı.

ABD'nin ticareti daha adil hale getirmesi gerektiğini vurgulayan Lutnick, "Küresel ticaret ortamı tarafından korkunç şekilde muamele görüyoruz. Diğer ülkelerin tarifeleri daha yüksek, tarife dışı ticaret engelleri ve sübvansiyonları var. Bize kötü davranıyorlar. Daha iyi muamele görmemiz gerekiyor. Saygıyla muamele görmemiz gerekiyor ve tarifeleri mütekabiliyet, adalet ve saygı oluşturmak için kullanabiliriz." diye konuştu.

Lutnick, tarifeler konusunda ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğünü de belirtti.

Tarifeler sonucunda fiyatların artmayacağını taahhüt edip edemeyeceğinin sorulması üzerine Lutnick, "ABD'nin ekonomisinin çok daha iyi olacağını taahhüt edebilirim." yanıtını verdi.

Bazı ürünlerin fiyatlarının artabileceğini ancak bunların tümünün enflasyonist olmadığını savunan Lutnick, "Tarifelerin en yüksek olduğu iki ülke, Hindistan ve Çin, en fazla tarifeye sahip olmalarına rağmen enflasyon yaşamıyor. Tarifelerin enflasyona neden olduğu tam bir saçmalık." diye konuştu.

Kanada ve Meksika'nın fentanil akışını engellemeleri halinde tarifelerin uygulanmayacağını işaret etti

Başkan Trump'ın, Kanada ve Meksika'ya uygulamayı planladığı tarifelere ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Lutnick, Trump'ın Ticaret Bakanlığı ile ABD Ticaret Temsilciliğinin tarifelerle ilgili uzun vadeli bir modeli incelemesi talimatını verdiği bir kararnameyi imzaladığını hatırlattı.

Lutnick, kısa vadeli sorunun ise düzensiz göç ve bu ülkelerden ABD'ye gelen fentanil olduğunu belirterek, aslında bunun bir tarife değil iç politika eylemi olduğunu dile getirdi. Lutnick, Kanada ve Meksika'nın fentanil akışını engellemeleri halinde tarifelerin uygulanmayacağını ifade etti.

Çin konusunda ise olumsuz bir bakış açısı olduğuna işaret eden Lutnick, Çin'in ABD'nin araçlarını kullanarak ülkeyle rekabet etmelerine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Lutnick, çip kontrolleri konusunda çok "güçlü" olacağını belirtti.

Ayrıca Lutnick, ihracat kontrolünün tarife modeliyle desteklemenin bir yolunun bulunması gerektiğini kaydetti.

Çinli şirketin yapay zeka modeli DeepSeek'in ise dürüstçe yapıldığına inanmadığını belirten Lutnick, "Bir şeyler çaldılar, içeri girdiler, IP'mizi aldılar, buna son verilmeli. Kısıtlamaları uygulama konusunda titiz davranacağım ve bu kısıtlamaları uygulayarak liderliğimizi koruyacağız, çünkü liderliğimizi korumamız gerekiyor." diye konuştu.