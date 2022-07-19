Caparov, küçük hidroelektrik santrallerinin geliştirilmesi ve inşasının, hükümetin çalışmalarında öncelikli alanlardan biri olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › Macar şirketi Kırgızistan'da küçük hidroelektrik santralleri projelendirecek - Son Dakika

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