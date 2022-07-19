Macar şirketi Kırgızistan'da küçük hidroelektrik santralleri projelendirecek - Son Dakika
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Macar şirketi Kırgızistan'da küçük hidroelektrik santralleri projelendirecek

19.07.2022 14:28
Macar şirketi Kırgızistan'da küçük hidroelektrik santralleri projelendirecek

Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı, Macaristan A-Hid adlı şirketi ile küçük hidroelektrik santrallerin projelendirilmesine ilişkin iş birliği anlaşması imzaladı.

Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı, Macaristan A-Hid adlı şirketi ile küçük hidroelektrik santrallerin projelendirilmesine ilişkin iş birliği anlaşması imzaladı.

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gelen Macar şirketi "A-Hid" Yönetim Kurulu Başkanı Laszlo Salom ile görüştükten sonra basına açıklamalarda bulundu.

Caparov, küçük hidroelektrik santrallerinin geliştirilmesi ve inşasının, hükümetin çalışmalarında öncelikli alanlardan biri olduğunu vurguladı.

Taraflar, görüşmeler sonuncunda 16 milyon dolar sermeyeli Kırgız-Macar Kalkınma Fonu'ndan kredilendirilecek projeye ilişkin iş birliği anlaşması imzaladı.

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Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Kırgızistan, Macaristan, Ekonomi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Macar şirketi Kırgızistan'da küçük hidroelektrik santralleri projelendirecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Macar şirketi Kırgızistan'da küçük hidroelektrik santralleri projelendirecek - Son Dakika
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