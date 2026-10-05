Macron ve Merz, AB'ye yeni ticaret savunma aracı çağrısında bulundu - Son Dakika
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Macron ve Merz, AB'ye yeni ticaret savunma aracı çağrısında bulundu

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Almanya ve Fransa, üçüncü ülkelerin piyasa bozulmalarına karşı AB'den yeni ticaret savunma araçları istedi. Macron ve Merz'in von der Leyen'e yazdığı mektupta, mevcut araçların yetersiz olduğu belirtilerek yeni bir çeşitlendirme aracı ve yeni bir mekanizma önerildi.

Almanya ve Fransa, Avrupa Birliği'ne (AB) üçüncü ülkelerin ekonomik ve siyasi yollarla Avrupa pazarında ciddi bozulmalara yol açmasına karşı kullanılabilecek yeni ticaret savunma araçları geliştirme çağrısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e hitaben kaleme aldıkları ve Birliğin ticaret politikasına ilişkin değerlendirmeler içeren mektup kamuoyu ile paylaşıldı.

Mektupta, AB'nin benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya olduğuna işaret edilerek, açık ve kurallara dayalı ticaret sisteminin, ticaretin silah olarak kullanılması, piyasayı bozan uygulamalar ve küresel makroekonomik dengesizliklerden ciddi biçimde etkilendiği belirtildi.

Bu durumun Avrupalı şirketlerin rekabet koşullarını, sanayi üretimini ve yenilik kapasitesini zayıflattığı kaydedilen mektupta, bağımlılıkların ve jeoekonomik risklerin arttığı ifade edildi.

Mektupta, "Bu tehditleri ele almak, çeşitlendirme sağlamak ve riskleri azaltmak için acil eyleme ihtiyacımız var." değerlendirmesi yapıldı.

Mevcut araçların artık yeterli olmadığı belirtilen mektupta, bunları tamamlayacak yeni hukuki araçlardan oluşan kapsamlı, sade ve bürokratik olmayan bir çerçeve oluşturulması istendi.

Mektupta, AB'nin dışa bağımlılığını azaltacak, mevcut tedarik zinciri yoğunlaşmalarını giderecek ve gelecekte oluşabilecek yoğunlaşma risklerini önleyecek yeni bir çeşitlendirme aracı kurulması önerildi.

Üçüncü ülkelerin siyasi veya ekonomik yollarla eşit rekabet koşullarının ve adil piyasa şartlarının yeniden tesis edilmesini kasıtlı biçimde engellediği durumlara karşı kullanılabilecek yeni bir mekanizma talep edilen mektupta, AB Komisyonunun ciddi ve sistematik piyasa bozulmalarına kararlı biçimde karşılık verebilmesi için güvenilir bir araca sahip olması gerektiği belirtildi.

Mektupta, söz konusu mekanizmanın Komisyon tarafından devreye alınmasının, ancak üye ülkelerin nitelikli çoğunlukla karşı çıkması halinde engellenebileceği bir sistem oluşturulması ve AB iç pazarına erişimin derhal kesilmesine kadar uzanan güçlü tedbirlere imkan sağlaması talep edildi.

Yeni aracın belirli bir ülkeyi hedef almaması gerektiği ifade edilen mektupta, reel döviz kurlarındaki uyumsuzluk ve düşük değerlemenin de diğer unsurlarla birlikte üçüncü ülke şirketlerine Avrupalı şirketler karşısında fiyat rekabeti avantajı sağladığı ve AB ile ticari dengesizliklerin büyümesine yol açtığı kaydedildi.

Mektupta, "AB'nin dayanıklılığını ve rekabet gücünü güvence altına almak, sanayi politikası, süreçlerin sadeleştirilmesi ve kamu ile özel sektör yatırımları yoluyla Avrupa sanayi tabanının güçlendirilmesini gerektirmektedir." ifadesi yer aldı.

AB, son yıllarda Çin başta olmak üzere üçüncü ülkelerin devlet destekleri, aşırı üretim kapasitesi ve ekonomik baskı uygulamalarına karşı ticaret savunma araçlarını güçlendirmeye çalışıyor.

Kaynak: AA
AlmanyaEkonomiFransaDünyaSon Dakika

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