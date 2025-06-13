MAGİNDER\'den Dönüşüm Süresine Uzatma Talebi

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir, yerinde dönüşüm projeleri için verilen sürenin uzatılması gerektiğini söyledi.

MAGİNDER Başkanı Salih Karademir ve yönetimi, Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Hamza Paşahan'ı ziyaret etti. Ziyarette Malatya'nın güncel sorunları, iş dünyasının beklentileri ve tarımsal destekler üzerine istişarelerde bulunuldu. Ziyarette konuşan MAGİNDER Başkanı Karademir, "12 Nisan'da yaşanan büyük don afeti sonrası şehrimizin ekonomisi ve ticareti derinden etkilendi. İş dünyası olarak bu konuda bir müjde bekliyoruz" dedi.

"Yerinde dönüşüm süresi uzatılmalı"

Karademir, yerinde dönüşüm projeleri için verilen sürenin 30 Haziran'da sona ereceğini hatırlatarak, "Bu sürenin en az 1 yıl daha uzatılması gerekiyor. Şehrin demografik yapısı bu projelerle değişmeyecek, aksine yerinde dönüşümle Malatya ayağa kalkacaktır" ifadelerini kullandı.

Vali Seddar Yavuz'a bu konuyu ilettiklerini aktaran Karademir, "Valimiz şehrin her noktasında devletimizin çalışmalarını büyük titizlikle takip ediyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Malatya'nın yeniden ayağa kalkması için birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeliyiz" şeklinde konuştu.

Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Hamza Paşahan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - MALATYA