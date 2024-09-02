"Mahalle Afet Risk ve Kaynak Çalışmaları Projesi" hayata geçiriliyor

Ekonomi

Doğal Hayatı Koruma Vakfı Türkiye'nin (WWF-Türkiye) Garanti BBVA desteğiyle yürüttüğü Türkiye'nin Canı Yanmasın Destek Programı yararlanıcılarından Sivil Alan Hareket Ağı Derneği, "Mahalle Afet Risk ve Kaynak Çalışmaları Projesi"ni hayata geçiriyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Muğla'nın Ula ilçesinde yürütülecek Mahalle Afet Risk ve Kaynak Çalışmaları Projesi, bölgedeki 16 mahallede orman yangınlarına karşı hazırlıklı olma ve mahallelerin etkin müdahale kapasitelerinin artırılmasını hedefliyor.

Çalışmalar kapsamında, afet risk yönetimi ve topluluk temelli müdahale konularında yerel halkın bilinçlendirilmesi ve ilgili kurumlar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi sağlanacak.

Projeyle, mahalle sakinleriyle birlikte tespit edilen noktalardan Dijital Risk Haritası oluşturularak Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Aydem ve Belediyeler gibi ilgili kurumların yangın sezonu öncesinde önleyici çalışmalarına katkı sağlanması amaçlanıyor. Ayrıca olası bir yangın durumunda Dijital Kaynak Veritabanı kullanılarak, muhtarlar ve mahalle sakinleri koordine edilecek ve OGM personeliyle bilgi paylaşımında bulunulacak.

Proje kapsamında ayrıca farkındalık, bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri de gerçekleştirilerek yüksek riskli günler boyunca mahalle sakinlerinin teyakkuz durumunda olması sağlanacak.

Orman yangını riskini azaltmak ve olası yangınlara karşı daha hazırlıklı olmak için Haziran 2022'de başlatılan Türkiye'nin Canı Yanmasın Destek Programı kapsamında, bugüne kadar 7 proje hayata geçirilirken, "Mahalle Afet Risk ve Kaynak Çalışmaları Projesi" ile birlikte proje sayısı 8'e yükseliyor.