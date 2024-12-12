Ekonomi

CGTN, son 25 yılda Makao'nun ekonomik çeşitliliği nasıl teşvik ettiğine ilişkin bir makale yayımladı.

CGTN, Çin'in Makao Özel İdare Bölgesi'nin son 25 yıldaki ekonomik çeşitliliği nasıl teşvik ettiğine ilişkin bir makale yayımladı. Yapılan açıklamaya göre; Makao ÖİB hükümeti, geçtiğimiz Kasım ayında, 2024 ile 2028 arasında şehrin uygun ekonomik çeşitliliğine yönelik bir kalkınma planı açıkladı. Bu belge, şehrin turizm ve eğlence, geleneksel Çin tıbbı ve büyük sağlık kuruluşları, modern finans, yeni ve yüksek teknolojiler, kongreler ve fuarlar, kültür ve spor sektörlerinde kalkınmaya yönelik özel planlama ve düzenlemeleri ortaya koyuyor. - İSTANBUL