Malatya'da 2024 Yılı Tahmini Kuru Kayısı Rekoltesi Açıklandı - Son Dakika
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Ekonomi

Malatya'da 2024 Yılı Tahmini Kuru Kayısı Rekoltesi Açıklandı

Malatya, dünya kuru kayısı üretiminin yaklaşık yüzde 85'ini karşılamaktadır. Türkiye'nin Avrupa Birliği coğrafi işaret belgesi alan Malatya kayısısında 2024 yılı tahmini rekolte 107 bin 517 ton olarak açıklandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan çalışmalar sonucunda bu tahmin belirlendi.

14.06.2024 17:37
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Dünya kuru kayısı üretiminin yaklaşık yüzde 85'inin karşılandığı Malatya'da 2024 yılı tahmini kuru kayısı rekoltesi 107 bin 517 ton olarak açıklandı.

Türkiye'nin Avrupa Birliği coğrafi işaret belgesi alan Malatya kayısısında 2024 yılı tahmini rekoltesi Vali Ersin Yazıcı tarafından kamuoyuna açıklandı. Vali Yazıcı, Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü hizmet binasında beraberinde Malatya Ticaret Borsası Başkanı (MTB) Ramazan Özcan, Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar ile birlikte tahmini rekolteyi açıkladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, Turgut Özal Üniversitesi-Ziraat Fakültesi, Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ziraat Mühendisleri Odası, Ziraat Odaları, Ticaret Borsası, Ticaret ve Sanayi Odasından temsilcilerin katılımı ile oluşturulan komisyon tarafından gerçekleştirilen kapsamlı incelemeler sonucunda tahmini rekoltenin tespit edildiğini kaydeden Vali Yazıcı, saha çalışmaları ve gözlemler sonucunda 2024 yılı tahmini kuru kayısı rekoltesinin 107 bin 517 ton olarak belirlendiğini ifade etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Malatya'da 2024 Yılı Tahmini Kuru Kayısı Rekoltesi Açıklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da 2024 Yılı Tahmini Kuru Kayısı Rekoltesi Açıklandı - Son Dakika
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