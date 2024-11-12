Malatya'da 49 bin dekar arazi tarıma kazandırıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Malatya'da 49 bin dekar arazi tarıma kazandırıldı

Malatya\'da 49 bin dekar arazi tarıma kazandırıldı

TAKE Projesi ile Malatya'da 49 bin 755 dekar arazi tarıma kazandırılarak üreticilere destek verildi.

12.11.2024 21:16
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Malatya'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında 49 bin 755 dekar arazi tarıma kazandırıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, TAKE Projesi kapsamında Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Battalgazi, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Pütürge, Yazıhan ve Yeşilyurt ilçelerinde 2 bin 78 üretici desteklendi.

Çiftçilere 118 kilo 300 gram nohut, 8 kilo 300 gram kuru fasulye, 400 bin kilogram arpa ve 421 kilo 900 gram buğday olmak üzere toplam 948 kilo 500 gram tohum, 906 bin 144 adet sebze fidesi dağıtıldı.

Desteklerle 49 bin 755 dekar arazi tarıma kazandırıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 14 milyon 528 bin 782 lira proje desteği, üreticilere ise 7 milyon 176 bin 261 lira katkı sundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Malatya'da 49 bin dekar arazi tarıma kazandırıldı - Son Dakika

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