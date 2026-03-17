Malatya'da Bayram Öncesi Fiyat Denetimleri

17.03.2026 13:43
Malatya'da Ticaret İl Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesi fahiş fiyat artışlarını denetliyor.

Malatya'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla işletmeleri denetledi.

Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince raflarda fiyat tespiti yapılan ürünlerin kasa fiyatları eşleştirildi, restoran ve kafe gibi işletmelerin girişindeki fiyatlar, menü fiyatları ve kasa fiyatları karşılaştırıldı.

Denetimlere katılan Ticaret İl Müdür Vekili Songül Esen, gazetecilere, bakanlığın talimatları doğrultusunda market, kafe, restoran, fırın ve pastanelerde denetimlere devam ettiklerini söyledi.

Ocak ayından bu yana 1707 işletmede 117 bin 859 ürüne denetim yapıldığını belirten Esen, "Etiket denetiminde tespit edilen ihlal sayısı 316 olup uygulanan cezai işlem miktarı 1 milyon 255 lira. Ramazan boyunca denetimlerimize 655 firma ile 85 bin 986 üründe denetleme yapıldı, aykırı 63 firmaya 255 üründe toplam 1 milyon 13 bin lira cezai işlem uygulandı. Garanti belgesi, tanıtma ve kullanma kılavuzu kapsamında da 53 firmada 141 ürün denetlendi." diye konuştu.

Esen, tüketicinin korunması ve perakende ticaretin düzenlenmesine ilişkin kanunlar kapsamında Ramazan Bayramı öncesinde denetimlerin yoğun şekilde devam ettiğini ifade etti.

Vatandaşların huzurlu ve güvenli ortamda alışveriş yapmasının amaçlandığını aktaran Esen, şunları kaydetti:

"Fahiş fiyatın önüne geçilmesi ve fırsatçılığa yer verilmemesi amaçlanıyor. Rutin denetimlerimiz kent merkezinde ve ilçelerde belli aralıklarla hızlı şekilde yapılmakta. CİMER üzerinden, haksız fiyat artışı hattı üzerinden ve müdürlüğümüze resen yapılan talepler doğrultusunda denetim ekiplerimiz, sahada vatandaşlarımızın güvenli şekilde alışveriş yapmasına hizmet etmektedir."

Kaynak: AA

Yok böyle maç Hükmen bile galip gelen olmadı Yok böyle maç! Hükmen bile galip gelen olmadı
Alarmları kurun Yarın gece ortalık yanacak Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak
Kaymakamlık saldırganı katliama gelmiş Görüntülerdeki detaya dikkat Kaymakamlık saldırganı katliama gelmiş! Görüntülerdeki detaya dikkat
Çatıdan üzerine kar ve buz kütlesi düşen kişi ağır yaralandı Çatıdan üzerine kar ve buz kütlesi düşen kişi ağır yaralandı
Sinem Dedetaş cenazeye yürüteçle katıldı Sinem Dedetaş cenazeye yürüteçle katıldı
Domuz eti sahnesi diziye pahalıya patladı Domuz eti sahnesi diziye pahalıya patladı

13:45
Tedesco’nun korktuğu başına geldi
Tedesco'nun korktuğu başına geldi
13:44
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İBB davasına alınmadı
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İBB davasına alınmadı
13:07
Karşıyaka Belediye Başkanı’na protesto şoku: Bayramlaşamadan aracına binip kaçtı
Karşıyaka Belediye Başkanı'na protesto şoku: Bayramlaşamadan aracına binip kaçtı
13:02
Mücteba Hamaney’den aracıların barış teklifine ret: Şimdi zamanı değil
Mücteba Hamaney'den aracıların barış teklifine ret: Şimdi zamanı değil
12:47
İran, İsrail’in “Öldürdük“ dediği Laricani’nin mesajını paylaştı
İran, İsrail'in "Öldürdük" dediği Laricani'nin mesajını paylaştı
12:17
Trump’ın uykularını kaçıracak analiz: ABD’nin dünya üzerindeki hakimiyeti bitebilir
Trump'ın uykularını kaçıracak analiz: ABD'nin dünya üzerindeki hakimiyeti bitebilir
