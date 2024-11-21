Malatya'da Çıraklara Ödül Töreni - Son Dakika
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Ekonomi

Malatya'da Çıraklara Ödül Töreni

Malatya\'da Çıraklara Ödül Töreni

Deprem sonrası psikososyal destek alan çıraklar sertifika ve hediyelerle ödüllendirildi.

21.11.2024 17:12
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Malatya'da, 6 Şubat depremlerinin ardından Hacı Hasan Kavuk Mesleki Eğitim Merkezi'nde düzenlenen psiko-sosyal destek çalışmalarına katılan çıraklar, törenle sertifika ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Törene katılan Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şevket Keskin, gençlerle bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, konuşmasında çıraklık, kalfalık ve ustalık sisteminin önemine vurgu yaptı. Keskin, "Bugün burada, hem geçmişten gelen değerlerimize sahip çıkan hem de geleceği şekillendirecek gençlerle bir aradayız" diyerek esnaf ve sanatkarlar camiasının en önemli yapı taşlarından birinin de çıraklık olduğunu belirtti.

Keskin, konuşmasının devamında, "Çıraklık, kalfalık ve ustalık, sadece mesleki becerileri değil, aynı zamanda kişisel sorumlulukları, iş ahlakını ve disiplinini de kazandıran bir okul gibidir. Bugün, bu salonda bulunan gençlerin gelecekte çok iyi ustalar olacağına yürekten inanıyorum. İnşallah sizin pabucunuzu dama atmayacak çok iyi ustalar yetişecek. Bu tür çalışmalar, hem gençlerimizin psikolojik olarak güçlenmesini sağlıyor, hem de toplumsal dayanışmamızı pekiştiriyor" dedi.

Hacı Hasan Kavuk Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Remzi Sevim de törende yaptığı konuşma da psiko-sosyal destek çalışmalarının önemini vurgulayarak, "Bugün, 6 Şubat depreminin ardından yaşanan travmalarla başa çıkabilmek için önemli bir adım atıyoruz. Bu çalışmalar, bireylerin psikolojik dayanıklılığını artırırken, toplumsal bağlarımızı da güçlendiriyor. Sizler, bu süreçte sadece kendinize değil, çevrenize de büyük katkı sağladınız. Hepinizi yürekten tebrik ediyorum" diye konuştu.

Sevim, eğitim süreçlerinin sadece mesleki beceriler kazandırmakla kalmadığını aynı zamanda kişisel gelişim ve sosyal sorumluluk anlamında da büyük önem taşıdığını ifade etti. Öğrencilere katılım belgelerini ve hediyelerini takdim eden Sevim, depremzede çıraklara ise maddi destek sağlanacağı bilgisini verdi. - MALATYA

Kaynak: İHA

malatya, Ekonomi, Deprem, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Malatya'da Çıraklara Ödül Töreni - Son Dakika

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