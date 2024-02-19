Malatya\'da depremde hasar gören tavlalar yeniden inşa ediliyor

Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde bulunan ve depremlerde hasar alarak yıkılan, milyonluk tayların bakımının yapıldığı tavlalar yeniden inşa ediliyor. İleri teknoloji kullanılarak inşa edilen tavlarla tay yetiştiriciliğinde kalitenin arttırılması hedefleniyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen 11 ilden biri olan Malatya'da, yarış dünyasına kazandırdığı ünlü Arap tayları ile adından sıkça söz ettiren Akçadağ ilçesindeki Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde yıkım işlemleri tamamlanan safkan milyonluk atların yetiştirildiği tavlalar yeniden inşa ediliyor. 6 Şubat depremlerinden ciddi ölçekte etkilenen işletmede at yetiştiriciliğinin yapıldığı 3 tavla yıkılmış, 2 adet tavla ise ağır hasar almıştı. Hasarlı tavlaların yıkım işlemlerinin ardından yenileri için çalışma başlatılırken, ileri teknoloji kullanılarak inşa edilen tavlalardaki çalışmaların tamamlanmasıyla tay yetiştiriciliğinde kalitenin artması bekleniyor.
" Türkiye'nin en modern tavları inşa ediliyor"
Depremlerde yıkılan tavlalarla ilgili inşa çalışmalarının sürdüğünü aktaran Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürü Hüseyin Öcal, "6 Şubat depremlerinde at yetiştiriciliği yapılan tavlarımızdan bir kısmı yıkıldı bir kısmı ise ağır hasar aldı. Genel müdürlüğümüzün olağan üstü gayretleriyle üç tavlamızın ihale süreci tamamlanarak inşaat çalışmalarına başlanıldı. Çalışmaların bahar sonunda tamamlanmasını bekliyoruz. Yıl içerisinde iki tavlamızın daha ihalesi yapılacak çalışmalar tamamlandığında Türkiye'deki en moderen ve konforlu tavlalarına sahip olacağız. Biz zaten Sultansuyu Tarım İşletmesi olarak atçılıkta bir markayız. Tavlalarında devreye girmesiyle daha kaliteli at yetiştirme konusunda önemli bir yol alacağımızı düşünüyoruz" dedi.
"Sultansuyu Tarım İşletmesi'ni marka haline getirmeyi hedefliyoruz"
Türkiye'nin en büyük boğa sperması üretim merkezlerinden biri olan Sultansuyu Tarım İşletmesi'ndeki üretimi yapılan boğa spermalarının dünyaya ihraç edildiğini hatırlatan Öcal, "Boğa sperması üretimimiz de devam ediyor. Bunun yanı sıra boğa yetiştirmek amacıyla yeni bir tesis inşa edilecek. Tesis faaliyeti girdiğinde yerli ve milli daha kaliteli sperma üretimini de gerçekleştirmiş olacağız. Sperma üretimi de işletmemiz için ayrı bir marka değeri. Tüm ekibimizle birlikte Sultansuyu Tarım İşletmesi'ni marka işletme haline getirmeyi hedefliyoruz. Ekibimizle birlikte bunu başaracağımıza inanıyoruz" diye konuştu. - MALATYA
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