MAlatya'da DİTAP toplantısı

Malatya'da, Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) sistemiyle daha fazla alıcı ve satıcıyı online sistemde buluşturmak amacıyla toplantı yapıldı

DİTAP Portalı'nın geliştirilmesi, yaygın kullanılması ve uygulamada birlikteliğin sağlanması amacıyla, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüklerinin konu sorumlularının katılımı ile DİTAP eğitim toplantısı yapıldı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, İl Müdür Yardımcısı Ramazan Çolak, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Şevket Başyiğit, DİTAP Malatya İl Sistem Sorumlu su Ziraat Mühendisi Emre Sülü, Sosyolog Leyla Güneri ve DİTAP İlçe sistem sorumluları katıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, toplantıyı açış konuşmasında, Dijital Tarım Pazarı'nın (DİTAP) önemini anlattı. Macit, "Bakanlığımız tarafından 29 Nisan 2020 yılı içerisinde uygulamaya konulan DİTAP, Bitkisel, Hayvansal ve Su Ürünleri üretiminde sözleşmeli üretimin geliştirilmesi ile doğrudan satış modelinin yaygınlaştırılmasını hedefleyen bir sistemdir. Dijital Tarım Pazarı'nın hem genel anlamda hem üreticilere hem de ürünü talep eden sektörü kapsayan birçok avantajı bulunmaktadır. İlimizde bu konuyla ilgili çalışmalar aktif devam etmekte olup birçok alıcı ve üretici kayıtlarını oluşturmuştur. Bu kapsamda bizlerde tarım sektöründeki tüm paydaşların sistemi daha aktif kullanmalarını sağlayacağız. Ayrıca daha fazla alıcı ve satıcıyı online sistemde buluşturmak için faaliyet göstereceğiz. Üreticilerimiz bu sistem ile planlı üretim gerçekleştirerek pazarın istediği miktar ve kaliteye göre ürün maliyet analizi yapabilecek ve değer fiyatından satış yapabilecektir" dedi.

Toplantı, fikir alışverişi, soru ve cevap bölümü ile sona erdi. - MALATYA