Malatya'da Don Felaketi: Yüzde Yüz Zarar Tespiti - Son Dakika
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Ekonomi

Malatya'da Don Felaketi: Yüzde Yüz Zarar Tespiti

Şemsi Bayraktar, Malatya'daki zirai don nedeniyle kayısı üreticilerinin büyük zarar gördüğünü açıkladı.

19.04.2025 17:29
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TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, " Gerçekleşen zirai donda yüzde yüzlere varan bir don tespitimiz var" dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, Malatya'da kayısı üreticileri ile bir araya geldi. Bayraktar, yaşanan zirai don sonrası dondan etkilenen kayısı bahçelerinde incelemelerde ve tespitlerde bulunarak burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Son yıllarda afetlerin hızlı bir şekilde arttığına dikkat çeken Şemsi Bayraktar, yaşanan zirai don sonrası bazı bölgelerde özellikle yüzde yüzlere varan bir don tespitlerinin olduğunu belirtti. Afetleri uç noktada yaşadıklarını ifade eden Bayraktar, "Yaşadığımız don felaketinin etkilerini yerinde görmek ve inceleme yapmak üzere kayısı diyarı Malatya'mıza geldik. Kayısı bu bölgenin hayatı. Çok önemli stratejik ve ekolojik özelliği olan bir ürünümüz. Bu ürünün don felaketinden çok büyük zarar gördüğünü tespit ettik. Yüzde yüzlere varan bir don tespitimiz var. Bundan üzüntü duymamak mümkün değil. Afetler son yıllarda çok hızlı şekilde artmaya başladı. 2014 yılında 500 olan afet sayısı 2024 yılında 1257 rakamına ulaştı ve artarak devam ediyor. Bizi en çok etkileyen tarafı afetin şiddetinin artması. Afetleri uç noktasında yaşıyoruz. 3-4 gün süren afette Türkiye son 30 yılın en düşük sıcaklık değerleri ile karşı karşıya kaldı. Nisan ayında yağışlar başlayınca doğrusu sevindik. Kışın görmeyi beklediğimiz ama göremediğimiz kar yağışlarını Nisan ayında gördük. Şuana kadar yaptığımız tespitlerde 65 ilimizde değişik meyve ve sebzelerde zarar gördük. Tarım ve Orman Bakanlığımız bir çalışma başlattı. Afetten zarar gören üreticilerimizin bir kısmı karşılanacak. Ancak beklentilerimiz bununla sınırlı değil. Çiftçilerimizin Ziraat Bankalarına, Tarım Kredi Kooperatiflerine ve özel bankalara borçları var. ve Çiftçilerimiz bu borçları bu afet karşısında ödeyemeyeceklerini ifade ederek bu borçların yapılandırmasını talep ediyor. Afetin boyutuna baktığımızda bazı meyve dallarının yandığını görüyoruz. Bu afetin büyüklüğünü göstermesi açısından son derece önemli. Çünkü önümüzdeki yıllarda alacağımız meyvenin tutumunu önleyecek. Bankaların çiftçilerimize yeni kredi açması lazım. Çiftçimize sahip çıkmadığımız takdirde bir göç olabilir. Biz göç istemiyoruz. Destekler bugünlerde lazım. Çiftçimize nakit bugünlerde lazım. Verecekseniz hızlı bir şekilde verin bugünlerde çiftçimizin ihtiyacını karşılayalım. Çiftçilerimizin yaptırdığı sigortalarda primlerde iyileştirilme yapılması lazım. Hazineden destek sağlamak sureti ile bir indirim istiyor çiftçimiz. Eğer bu rakamlar devam ederse çiftçilerimizin Sosyal Güvenlik Kurum'unda devam etmesi ve emekli olması mümkün değil" diye konuştu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar buradaki programın ardından oda başkanları ve üreticilerle bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Malatya'da Don Felaketi: Yüzde Yüz Zarar Tespiti - Son Dakika

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