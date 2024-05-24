Malatya'da çilek üretimi yapan girişimci kadın siparişlere yetişemiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Malatya'da çilek üretimi yapan girişimci kadın siparişlere yetişemiyor

Malatya\'da çilek üretimi yapan girişimci kadın siparişlere yetişemiyor

Malatya'nın Pütürge ilçesinde yaşayan Gülten Çelik, devlet desteğiyle başladığı çilek üretiminde siparişlere yetişemeyince üretim alanını genişleterek 36 dönüme çıkardı. Çileklerin kilogramı 60 TL'den satılıyor ve talepler hala karşılanamıyor.

24.05.2024 09:44
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Malatya'nın Pütürge ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki Gülten Çelik, 7 yıl önce devlet desteği ile başladığı çilek üretiminde siparişlere yetişemeyince üretim alanını genişleterek 36 dönüme çıkardı. Girişimci kadın üretim kapasitesini arttırmalarına rağmen siparişlere yetişemediklerini söyledi.

Pütürge ilçesine bağlı Örmeli Mahallesi'nde yaşayan iki çocuk annesi Gülten Çelik 2017 yılında Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi Projesi"ne başvurdu. Aldığı hibe desteğiyle ilk etapta 5 dönümlük bir alanda çilek üretimi yapan kadın girişimci siparişlere yetişemeyince üretim alanını genişleterek 36 dönüme çıkardı.

Kilogramı 60 TL'den satışa sunulan albion türü çileklerde siparişlere yetişemediğini ifade ederek, işçi bulma konusunda sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Hasatta işçi olarak çalışan Dilan Taş ile Mehmet Yılmazcan sabah saatlerinde başladıkların hasadın akşam saatlerinde kadar sürdüğünü belirterek, yevmiyelerin ise 700 ila 800 TL aralığında olduğunu söyledi.

"Üretim alanını 36 dönüme çıkardım"

Çilek yetiştiriciliğine "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında aldığı hibe desteğiyle ilk etapta 5 dönümlük bir alanda üretime başladığını ifade eden Gülten Çelik ise "Talepler artınca üretim alanımızı genişletmek için çalışma başlattık ve üretimi 36 dönüme çıkardık. Hedefim daha büyük alan da üretim yapmaktı onu da başardık. Yağışlar bu dönem zorladı biraz işçi konusunda sıkıntımız var ama işin üstesinde gelebiliyoruz. Daimi müşterilerimiz var bir alan bir daha alıyor" dedi.

"Kilogramını 60 TL'den satıyoruz"

Üretim kapasitesini arttırmalarına rağmen taleplere hala yetişemediklerini kaydeden Çelik, "Çileğimizin kilogramı 60 TL. Talep çok fazla yetişemiyoruz. Satışlarımız ise perakende şeklinde. 20-30 kişiye de istihdam sağlıyorum bu durumdan çok mutluyum bu yıl talepleri karşılayarak emeğimizin karşılığını da alacağız inşallah. Çevremdeki insanlardan da destekler görüyorum. Üretimi eşimle birlikte yapıyoruz. Ben çileklerin bakımı ile eşim ise genelde satışlarla ilgileniyor" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Pütürge, Malatya, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Malatya'da çilek üretimi yapan girişimci kadın siparişlere yetişemiyor - Son Dakika

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