Malatya'da hayvan yetiştiricilerine 90 sıvat dağıtıldı - Son Dakika
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Malatya'da hayvan yetiştiricilerine 90 sıvat dağıtıldı

20.05.2022 14:37
Malatya'da hayvan yetiştiricilerine 90 sıvat dağıtıldı

Malatya'da, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların temiz su ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlanan sıvatlar düzenlenen törenle yetiştiricilere teslim edildi.

Malatya'da, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların temiz su ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlanan sıvatlar düzenlenen törenle yetiştiricilere teslim edildi.

Yeşilyurt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü önünde düzenlenen sıvat dağıtım töreninde konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ilçedeki tarım ve hayvancılık sektörünün gelişmesine çok büyük önem verdiklerini, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortaklaşa temin ettikleri 90 sıvatı çiftçilere teslim ederek, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik desteklerine bir yenisini daha eklediklerini belirtti.

Yeşilyurt'un havası, suyu ve verimli arazileriyle tarım ve hayvancılık sektöründe güçlü bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Çınar, şunları kaydetti:

"İlimizin kırsal bölgelerindeki hayvancılık sektörünü geliştirmekte bizim temel hedeflerimiz arasında yer almaktadır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle ortaklaşa düzenlediğimiz sıvat dağıtım programımızla birlikte galvanizden yapılmış, paslanmayan, bozulmayan ve hijyenik bir yapıya sahip sıvatlarımızı çiftçilerimize teslim edeceğiz. Sıvatlarımız yaz aylarında suluk, kış ayında ise yemlik olarak kullanılabilecek özelliklere sahip olması nedeniyle çiftçilerimizin işini ciddi anlamda kolaylaştıracaktır. Kolay ve rahat taşınma özelliğine sahip olan sıvatlarımız her yönüyle üreticilerimizin çalışmalarına kolaylık sağlayacaktır. Bizim temel gayemiz üreticilerimizin daha nitelikli ve katma değeri fazla olan üretimler yapmalarıdır. Yeşilyurt Belediyesi olarak tarımsal hizmetlerdeki başarılarımızı, yeni dönem yatırımlarımızla her geçen gün daha ileriye taşımaya çalışıyoruz. Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğine üyelik başvurumuz kabul edildi. Malatya'da tarım ve hayvancılık alanında yaptığımız faaliyetleri Konya'da düzenlenecek toplantıda tüm boyutlarıyla anlatıp, diğer belediyelerin tecrübelerinden istifade edeceğiz, bilgi paylaşımında bulunacağız."

İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, tarım ve hayvancılıkta ülke genelinde önde gelen kentler arasında olduklarını belirterek sıvatların dağıtılmasıyla beraber çiftçilerin temiz ve sağlıklı alanlarda hayvanlarının su ihtiyaçlarını karşılayacağını dile getirdi.

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, Malatya Tarım Platformu ve Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği Başkanı İhsan Akın ve Malatya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek de yetiştiricilere sıvat desteğinin çok önemli olduğunu ifade ederek katkıda bulunanlara teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Yeşilyurt, Malatya, Tarım, su, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Malatya'da hayvan yetiştiricilerine 90 sıvat dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da hayvan yetiştiricilerine 90 sıvat dağıtıldı - Son Dakika
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