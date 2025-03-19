Malatya'da Kayısı Ağaçları Zirai Don Riskiyle Karşı Karşıya - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Malatya'da Kayısı Ağaçları Zirai Don Riskiyle Karşı Karşıya

Malatya\'da Kayısı Ağaçları Zirai Don Riskiyle Karşı Karşıya

Malatya'da hava sıcaklıkları eksi 4 dereceye düşecek, kayısı ağaçları zarar görebilir. Üreticiler uyarıldı.

19.03.2025 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayısının başkenti Malatya'da gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 4 dereceye kadar düşmesi beklenirken, çiçeklenme dönemindeki kayısı ağaçları büyük risk altında. Malatya Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, havanın esintili olması durumunda zirai donun etkisinin azalabileceğini ancak durgun bir soğuk olması halinde büyük zarar görebileceğini söyledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, 18-24 Mart tarihleri arasında Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava Malatya ve çevresinde etkili olacak. Gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 4 derecelere kadar düşmesi beklenirken, çiçeklenme dönemindeki kayısı ağaçları zirai don riskiyle karşı karşıya bulunuyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Malatya Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, kayısı ağaçlarının henüz yaprak açmadan çiçeklendiğine dikkat çekerek, "Bu durum ağaçları her türlü afete karşı savunmasız bırakıyor. Son tahminlere göre sıcaklık eksi 4 dereceye kadar düşebilir. Eğer hava esintili olursa donun etkisi azalabilir, ancak durgun bir soğuk olması halinde büyük zarar görebiliriz. Hasar tespiti ise ancak meyve oluşumu sürecinde ortaya çıkacaktır" dedi.

Üreticilere uyarı: Önlemler alınmalı

Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri'nin süreci yakından takip ettiğini belirten Solmaz, çiftçilere de tedbir almaları çağrısında bulundu. Don olayına karşı rüzgar fanları kullanılması, saman ve lastik yakılarak sis ortamı oluşturulması gibi yöntemlerin uygulanabileceğini belirten Solmaz, "Rüzgar olması halinde çiçekler fazla zarar görmez, ancak durgun bir soğuk olursa kayısı üreticileri ciddi kayıplarla karşılaşabilir" ifadelerini kullandı.

"İşçi bulmakta zorluk yaşanabilir"

Kayısı üreticilerinin artan işçilik maliyetleri nedeniyle zor bir sezon geçirebileceğini vurgulayan Solmaz, Suriyeli işçilerin bölgeden ayrılmasıyla işçi bulma sıkıntısının yaşanabileceğine dikkat çekti. Kayısı ihracatına da değinen Solmaz, üreticilerin ilaç kullanımı konusunda bilinçli olması gerektiğini belirterek, "Kalıntılı ilaç kullanımı ihracatta büyük risk oluşturuyor. Avrupa'ya ve diğer ülkelere yaş kayısı satışı artırılmalı. Kuru kayısı stokumuz bu yıl da yüksek seviyede, bu nedenle yaş kayısı ihracatına odaklanmalıyız" diye konuştu.

Uzmanlar, üreticilerin hava şartlarını yakından takip ederek zirai don riskine karşı önlemlerini artırmalarını öneriyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

Hava Durumu, malatya, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Malatya'da Kayısı Ağaçları Zirai Don Riskiyle Karşı Karşıya - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kremlin’den ’İmamoğlu’ açıklaması: Türkiye’nin iç meselesi Kremlin'den 'İmamoğlu' açıklaması: Türkiye'nin iç meselesi
İmamoğlu’nun el konulan şirketi son 3 yılda 117 taşınmaz satın almış İmamoğlu'nun el konulan şirketi son 3 yılda 117 taşınmaz satın almış
Torreira ile aşk iddialarına Duygu German’dan 1 hafta sonra yanıt geldi Torreira ile aşk iddialarına Duygu German'dan 1 hafta sonra yanıt geldi
Bir süredir kanser tedavisi gören ünlü yönetmen Osman Sınav hayatını kaybetti Bir süredir kanser tedavisi gören ünlü yönetmen Osman Sınav hayatını kaybetti
Futbolculardan bir tanesi forma yüzü göremiyor İşte Süper Lig’in en pahalı 11’i Futbolculardan bir tanesi forma yüzü göremiyor! İşte Süper Lig'in en pahalı 11'i
Murat Ongun’un mal varlıklarına el konuldu Murat Ongun'un mal varlıklarına el konuldu
İBB Başkanı vekaleti görevine Meclis Üyesi Nuri Aslan getirildi İBB Başkanı vekaleti görevine Meclis Üyesi Nuri Aslan getirildi
Gözaltındaki İmamoğlu’nu bekleyen 4 senaryo Gözaltındaki İmamoğlu'nu bekleyen 4 senaryo
Gözaltındaki İmamoğlu’na bir soruşturma daha Gözaltındaki İmamoğlu'na bir soruşturma daha
Komisere ’’Teke tek’’ teklifinde bulunan eylemci, hiç beklemediği bir karşılık aldı Komisere ''Teke tek'' teklifinde bulunan eylemci, hiç beklemediği bir karşılık aldı
Ertan Yıldız yakalandı, İBB soruşturmasında gözaltı sayısı 88 oldu Ertan Yıldız yakalandı, İBB soruşturmasında gözaltı sayısı 88 oldu

12:01 İzmir’de 5 gün boyunca toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklandı. İzmir'de 5 gün boyunca toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklandı.
11:01 Ertan Yıldız yakalandı, İBB soruşturmasında gözaltı sayısı 88 oldu Ertan Yıldız yakalandı, İBB soruşturmasında gözaltı sayısı 88 oldu
10:15 Komisere ’’Teke tek’’ teklifinde bulunan eylemci, hiç beklemediği bir karşılık aldı Komisere ''Teke tek'' teklifinde bulunan eylemci, hiç beklemediği bir karşılık aldı
09:29 Gözaltındaki İmamoğlu’na bir soruşturma daha Gözaltındaki İmamoğlu'na bir soruşturma daha
08:23 Gözaltındaki İmamoğlu’nu bekleyen 4 senaryo Gözaltındaki İmamoğlu'nu bekleyen 4 senaryo
17:24 İBB Başkanı vekaleti görevine Meclis Üyesi Nuri Aslan getirildi İBB Başkanı vekaleti görevine Meclis Üyesi Nuri Aslan getirildi
17:15 Murat Ongun’un mal varlıklarına el konuldu Murat Ongun'un mal varlıklarına el konuldu
16:53 Futbolculardan bir tanesi forma yüzü göremiyor İşte Süper Lig’in en pahalı 11’i Futbolculardan bir tanesi forma yüzü göremiyor! İşte Süper Lig'in en pahalı 11'i
16:42 Bir süredir kanser tedavisi gören ünlü yönetmen Osman Sınav hayatını kaybetti Bir süredir kanser tedavisi gören ünlü yönetmen Osman Sınav hayatını kaybetti
16:40 Torreira ile aşk iddialarına Duygu German’dan 1 hafta sonra yanıt geldi Torreira ile aşk iddialarına Duygu German'dan 1 hafta sonra yanıt geldi
16:39 İmamoğlu’nun el konulan şirketi son 3 yılda 117 taşınmaz satın almış İmamoğlu'nun el konulan şirketi son 3 yılda 117 taşınmaz satın almış
16:37 Kremlin’den ’İmamoğlu’ açıklaması: Türkiye’nin iç meselesi Kremlin'den 'İmamoğlu' açıklaması: Türkiye'nin iç meselesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2025 12:24:25. #7.13#
SON DAKİKA: Malatya'da Kayısı Ağaçları Zirai Don Riskiyle Karşı Karşıya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement