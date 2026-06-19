Malatya'da Kayısı Hasadı Başlıyor - Son Dakika
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Malatya'da Kayısı Hasadı Başlıyor

Malatya\'da Kayısı Hasadı Başlıyor
19.06.2026 09:48
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Malatya'da 2026 kayısı sezonu umutla bekleniyor, hasat ay sonunda başlayacak.

Geçen yıl zirai don nedeniyle büyük kayıp yaşayan Malatya'da yeni sezon için geri sayım başladı. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, ay sonunda hasadın başlayacağını belirterek, kaliteli ürünle Malatya kayısısını yeniden dünya pazarlarında güçlü şekilde temsil etmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, 2026 kayısı sezonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Geçen yıl yaşanan zirai donun ardından bu sezon umutlu olduklarını belirten Özcan, rekolte tespit çalışmalarının sahada sürdüğünü, ay sonunda hasadın başlayacağını ve Temmuz ayıyla birlikte yeni sezon ihracatının start alacağını söyledi. 2025 yılının üretici, ihracatçı ve Malatya ekonomisi açısından son derece zorlu geçtiğini ifade eden Özcan, zirai don nedeniyle mahsulün büyük bölümünün kaybedildiğini hatırlattı. Bu yıl ise ilkbahar geç donlarının etkisinin sınırlı kaldığını ancak sağanak yağışlar ve dolu nedeniyle bazı bölgelerde kalite kayıpları yaşandığını belirten Özcan, buna rağmen iyi bir hasat dönemi beklediklerini dile getirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen rekolte tespit çalışmalarının tüm paydaşların katılımıyla devam ettiğini kaydeden Özcan, ilçe ilçe yapılan saha incelemeleri ile çiçeklenme, meyve bağlama ve çağla dönemlerinde elde edilen verilerin değerlendirilmesinin ardından yaş ve kuru kayısı rekoltesinin netleşeceğini söyledi. Hasadın ay sonunda başlayacağını belirten Özcan, Temmuz ayının ilk yarısından itibaren yoğun hasat dönemine girileceğini, Temmuz ayı sonuna doğru ise yeni mahsul kuru kayısının dünya pazarlarına sunulacağını ifade etti.

Malatya kayısısının kalite açısından dünyadaki üstünlüğünü koruduğunu ifade eden Özcan, AB coğrafi işaret tesciline sahip ürünün besin değeri ve kalitesiyle uluslararası alıcıların gözdesi olmaya devam ettiğini belirterek, "Bu yıl hiçbir alıcı firmanın farklı pazarlara yönelmesine fırsat vermek istemiyoruz. Hem üreticimizin emeğinin karşılığını almasını hem de şehrimizin kayısıdan elde ettiği ekonomik katkının yeniden artmasını hedefliyoruz" dedi Üreticilerin bu sezon yoğun emek harcadığını ifade eden Özcan, sık görülen yağışlar nedeniyle ilaçlama çalışmalarının arttığını, geçen yıl yaşanan donun ağaçlarda oluşturduğu olumsuz etkilerin giderilmesi için de büyük çaba gösterildiğini söyledi. Üreticilere kaliteli üretim konusunda hassas davranmaları çağrısında bulunan Özcan, yağışların neden olduğu çillenme ve kalite kayıplarına karşı gerekli tedbirlerin alınmasının önemine dikkat çekti. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Malatya'da Kayısı Hasadı Başlıyor - Son Dakika

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