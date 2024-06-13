Malatya'da Kurban Bayramı öncesi Canlı Hayvan Pazarı hareketleniyor

Ekonomi

Deprem bölgesi Malatya'da Kurban Bayramı'na 3 gün kala Canlı Hayvan Pazarı'nda da hareketlilik yavaş yavaş artmaya başladı. Yetiştiriciler asıl hareketliğin Arefe günü yaşanmasını beklerken şimdiden pazara gelen vatandaşlar sıkı pazarlıklar ile kurbanlık alıyor.

6 Şubat depremlerinin yıktığı illerden biri olan Malatya'da Pazar günü başlayacak olan Kurban Bayramı öncesinde kurban ibadetini yerine getirmek isteyen Malatyalılar şimdiden Canlı Hayvan Pazarı'nın yolunu tuttu.

Henüz istenilen hareketliğin yaşanmadığı pazarda üreticilerin gözü ise Arefe gününde. Bayram arefesinde satışların artacağına inanan üreticiler, bayram günleri de yine pazarda hareketliliğin süreceğini söylüyor.

Sıkı pazarlıkların da yaşandığı pazarda büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklarını erkenden almak isteyen vatandaşlar ise gün boyu bütçelerine uygun hayvan arayışını sürdürüyor.

Malatya İli Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın'da pazarda bayram öncesi yetiştiricilerin satışlarda dikkat etmesi gereken önemli hususlara değindi.

Hayvan yetiştiricilerini satışlarda uyaran Akın, özellikle sahte para, çek ve borç gibi alımlara dikkat etmelerini istedi. Yetiştiricilerin uzun yıllar emek vererek pazara getirdikleri kurbanlıkların bu şekilde dolandırıcılara karşı heba edilmemesi adına önlemlerin de alındığını kaydeden Akın, pazarda küçükbaş hayvanların 10 ila 17 bin TL arasında alıcı bulduğunu da dile getirdi. Yine büyükbaşlarda da 100 bin ile 240 bin TL aralığında hayvanların satışta olduğunu belirten Başkan Akın, yine kurbanlık seçilirken de vatandaşların da dikkat etmelerini istedi.

Pazardaki hareketliliğinde bugünlerde iyice artmasını beklediklerini söyleyen Akın, Malatya'nın deprem bölgesi olması nedeniyle kesilecek kurbanlıklarda konteyner kentlerde kalan depremzedelerin de unutulmaması gerektiğini de sözlerine ekledi. - MALATYA