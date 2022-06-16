Malatya'da kuru kayısısında tahmini rekolte 75 bin 776 ton

MALATYA - Ünü ülke sınırlarını aşan ve lezzetli dünyaya yayılan Malatya kuru kayısısında tahmini rekolte 75 bin 776 ton olarak açıklandı.

Dünya kayısı başkenti Malatya'da 2022 sezonu yaş ve kuru kayısı rekoltesi açıklandı. Geçen yıla oranla yüzde 10'luk bir düşüşle bu yılki tahmini kuru kayısı rekoltesi 75 bin 766 ton olarak açıklandı. Yaş kayısı da ise tahmini rekolte 336 bin 782 ton olarak kamuoyuna açıklandı. Çiftçilerin ve esnafların heyecan ile beklediği kuru kayısı rekoltesi Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit ve Kayısı Rekoltesi Tespit Komisyonu üyeleri tarafından Malatya Valiliğinde açıklandı. Komisyonun belirlemiş olduğu tahmini kayısı rekoltesini açıklayan Macit, " Malatya yaş kayısısı tahmini olarak 336 bin 782 ton olarak belirlendi. 33 bin 680 tonunu yaş tüketimine, yaş ihracatına, meyve suyuna ve iç piyasadaki yaş tüketimine ayrıldı. Bu da yaklaşık yüzde 10'nuna tekabül ediyor. Kurutmalığa ayrılan yaş kayısı miktarı 303 bin 102 ton, tahmini kuru kayısı miktarı ise 75 bin 776 ton" dedi.

Komşu illerdeki tahmini rekolte ile birlikte bu yıl 85 bin 500 ton civarında kuru kayısı rekoltesi beklediklerini ifade eden Macit, " Komşu illerin kuru kayısı miktarı Elazığ 5 bin 662 ton, Kahramanmaraş 2 bin 500 ton, Sivas bin 672 ton olmak üzere toplamda 9 bin 834 ton kuru kayısı üretileceğini belirtmiş. Bizim kuru kayısı eklendiği zaman komşu ilerle birlikte 85 bin 500 ton civarında kuru kayısı rekolte tahmini var" şeklinde konuştu.

"Kuru kayısı ihracatında hedefimiz 500 milyon dolar civarında"

Kuru kayısı rekoltesinde geçen yıla oranla yüzde 10'luk düşüş olduğunu belirten Macit, "Kuru kayısı rekoltesinde geçen yıla oranla yüzde 10 azalma var. Her yıl yaklaşık 90 bin civarında ihracatımız oluyor. İç ve dış piyasa dengeleri var. Her şeyin bir alıcı dengesi var. Kayısı bizim prestij ürünümüz dünyada da bir prestij ürünü. İleriki yıllardaki hedefimiz 1 milyar dolar. Biz 500 milyon dolar civarında bir beklenti içerisindeyiz" diye konuştu.

Macit, geçtiğimiz günlerde yaşanan dolu olayının ardından bazı bahçelerde zarar meydana geldiğini ancak bu zararın rekolteyi etkileyecek miktarda olmadığını söyledi.