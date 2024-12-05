Malatya'da Mantar Üretimi Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Malatya'da Mantar Üretimi Artıyor

Malatya\'da Mantar Üretimi Artıyor

Malatya'da üretilen 95 ton mantar çevre illere satılıyor, üretim destekleniyor ve talep yüksek.

05.12.2024 15:46
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Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, kentte üretilen yaklaşık 95 ton mantarın çevre illerde alıcı bulduğunu söyledi.

Akar, Battalgazi ilçesi Hanımınçiftliği Mahallesi'ndeki mantar üretim tesisinde incelemede bulundu.

Burada gazetecilere açıklama yapan Akar, kentin coğrafi koşulları dolayısıyla tarımsal üretim potansiyel çeşitliliğinin yüksek olduğunu ifade etti.

Malatya'da 7 tesiste mantar üretimi yapıldığını aktaran Akar, "Bir kısmı Bakanlık desteğiyle bir kısmını da üretici kendi imkanlarıyla kurdu. Burada yıllık yaklaşık 45 ton diğer seralarımızda ise 50 ton mantar üretimimiz var. Bakanlığımız, Genç Çiftçi Projesi ile Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programı kapsamında mantar üretim tesislerini destekliyor. Önümüzdeki süreçte üretimi arttırmak adına katkımız olacak." diye konuştu.

İl Müdürlüğü olarak mantar üreticilerine teknik destek verdiklerini belirten Akar, "Üreticilerin emek ve alın terinin heba olmaması adına pazarlama koşullarının sağlanması ve şartlarının iyileştirilmesi için çiftçilerimize katkıda bulunmaya çalışıyoruz." dedi.

Üretici Engin Acar ise 4 yıl önce mantar üretimine Adıyaman'da başladığını belirtti.

Geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen deprem nedeniyle Adıyaman'dan Malatya'ya işletmesini taşıdığını anlatan Acar, şöyle devam etti:

"Çadırları kurduk, yıllık 40 ile 50 ton arasında üretimimiz oluyor. Burada her biri 100 metre kareden 8 çadırımız var, Akçadağ'da 4, Gündüzbey'de ise 2 çadırda üretim yapıyoruz. Paket ve kasalarla mantar satıyoruz. Aşırı bir talep var, üretimimizin 2 katı olsa bile talebi karşılayamayız. Elazığ, Batman ve Diyarbakır'da müşterilerimiz var. Kasalarda kilogramını 110 liradan satıyoruz, 250 gramlık paketleri ise 30 liradan satıyoruz."

Malatya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek ise kentte mantar üretim tesisinin arttığını belirterek, "Ürün çeşitliliğinin artması ve çiftçilerin gelirinin artması konusunda ellerinden geldiği kadarıyla teknik anlamda yardımcı olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Osman Akar, Çiftçilik, malatya, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Malatya'da Mantar Üretimi Artıyor - Son Dakika

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