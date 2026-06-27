Malatya'da Solucan Gübresi İle Ek Gelir - Son Dakika
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Malatya'da Solucan Gübresi İle Ek Gelir

Malatya\'da Solucan Gübresi İle Ek Gelir
27.06.2026 09:45
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Bursa'dan dönen Serkan Doğan, evinde solucan gübresi üreterek ek gelir sağlamaya başladı.

İş için gittiği Bursa'da bir süre çalıştıktan sonra memleketi Malatya'ya dönen 47 yaşındaki vatandaş, evinin bahçesinde solucan gübresi üretimine başladı. Kimyasal gübrelerin toprağa zarar verdiğini düşündüğü için yöneldiği organik gübre üretimi, zamanla kendisi için ek gelir kapısına dönüştü.

Yeşilyurt ilçesi Sütlüce Mahallesi'nde 2020 yılında doğal gübre üretimine başladığını belirten Serkan Doğan (47), ürettiği solucan gübresini hem kendi bahçesindeki sebze ve meyve ağaçlarında kullandığını hem de satışını yaptığını söyledi. Kimyasal gübrelerin uzun vadede toprağın yapısını bozduğunu düşündüğünü ifade eden Doğan, "Önce kendim için başladım. Daha sonra çevremden talep gelmeye başladı. Ürünü bir kez deneyen tekrar gelip alıyor. Bence her çiftçinin solucan gübresi üretimi için bir odası olması gerekiyor. Kimyasalların zamanla toprağı öldürdüğünü düşünüyorum. Herkese solucan gübresi kullanmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

Üretim sürecini de anlatan Doğan, hayvan gübresine yaklaşık yüzde 30 oranında yeşillik ekleyerek mama hazırladığını, bu karışımı fermente ettikten sonra solucanların üzerine serdiğini belirtti. Solucanlar mamayı tükettikçe üzerlerine yeniden mama ilave ettiğini ifade eden Doğan, yaklaşık 6 ay ile 1 yıl arasında organik gübre elde ettiklerini ifade etti. Kış aylarında iklimlendirme maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle üretimin yavaşladığını ifade Doğan, "Solucanlar 15-16 derece sıcaklıkta daha verimli çalışıyor. Üretim için karanlık bir ortam gerekiyor. Yiyecek olarak da şekerli gıdaları çok seviyorlar" ifadelerini kullandı.

Batı illerinde organik gübreye talebin daha yüksek olduğunu belirten Doğan, bu işi yapabilmek için sabır ve emek gerektiğini söyledi. Organik meyve ve sebze üretimi yapmak isteyenlere solucan gübresi kullanmalarını tavsiye eden Doğan, farklı işlerle de ilgilendiği için üretimini sınırlı tuttuğunu, buna rağmen yılda yaklaşık 5-6 ton solucan gübresi ürettiğini söyledi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Malatya'da Solucan Gübresi İle Ek Gelir - Son Dakika

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