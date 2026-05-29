Malatya'da Ulaşım Projeleri Başlıyor

29.05.2026 11:28
Malatya'da hafif raylı sistem, banliyö ve hızlı tren projeleri ile ulaşım ağını güçlendirme planı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Malatya'da, şehir içi yolların genişletilmesinin ardından kurulması planlanan hafif raylı sistem, banliyö hattı ve İskenderun-Narlı-Malatya Hızlı Tren Projesi ile ulaşım ve lojistik ağının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AA muhabirine, şehir içi ulaşım için hafif raylı sistem, Türkiye'nin en büyük şantiye alanlarından biri olan İkizce Bölgesi için ise banliyö hattı planlandığını söyledi.

Hızlı tren hattı projesinin hayata geçirilmesiyle kentin lojistik kapasitesinin daha da artacağını belirten Er, şunları kaydetti:

"Çöşnük Mahallesi'nden başlayıp Mehmet Buyruk Caddesi, İnönü Caddesi ve İstasyon bölgesine ulaşacak, oradan da Anayurt Bulvarı üzerinden MAŞTİ'nin yanından geçerek 100. Yıl Parkı'na kadar uzanacak bir güzergah belirledik. Projeyi Cumhurbaşkanımıza sunduk, onlar da uygun gördü. Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü ile yaklaşık bir yıldır çalışıyoruz ve projemiz onaylandı."

Deprem sonrası yollar raylı sisteme uygun genişletildi

Depremlerin ardından hasarlı yapıların yıkılması ve yol düzenleme çalışmaları kapsamında bazı caddelerde genişletme yapıldığını ifade eden Er, raylı sistemin Malatya'ya önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Strateji ve Bütçe Başkanlığından gerekli onayın alınmasının ardından projenin yapım sürecine geçileceğini belirten Er, şöyle devam etti:

"Bu güzergahlarda daha önce raylı sistemin geçme imkanı yoktu çünkü yollar dardı. Deprem sonrası yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında İnönü ve Kışla caddelerini 30 metre genişliğe ulaştırdık. Raylı sistemin bu yolların orta kısmından geçmesini planlıyoruz. Sistem tamamlandığında şehir merkezindeki araç yoğunluğu azalacak ve trafik farklı güzergahlara yönlendirilecek. Vatandaşlarımız daha konforlu ulaşım imkanına kavuşacak."

Banliyö ve hızlı tren projeleri

Kentte ulaşım ağını genişletmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü dile getiren Er, raylı sistemlerin lojistik açıdan da büyük önem taşıdığını vurguladı.

Malatya'nın uzun yıllardır hızlı tren beklentisi bulunduğunu ifade eden Er, özellikle yük taşımacılığı açısından İskenderun-Narlı-Malatya hattının kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Saatte 200 kilometre hıza ulaşabilecek tren hattında hem yolcu hem de yük taşınacağını aktaran Er, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu proje Malatya ekonomisi açısından büyük önem taşıyor. Şehir içinde kurmayı planladığımız hafif raylı sistemi bu hatta entegre etmek için çalışmalar yürütüyoruz. Mevcut tren hattını kullanarak İkizce Bölgesi'ne banliyö hattı oluşturacağız. Proje onay aldı ve çalışmalar sürüyor. Modernize edilecek Narlı hattı üzerinden mevcut istasyondan İkizce'ye ulaşım sağlanacak. Böylece limanlara daha hızlı erişim imkanı doğacak. Bu proje özellikle sanayi ve kayısı ihracatı açısından son derece önemli."

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 12:08:26.
