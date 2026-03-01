ESOB Başkanı Keskin'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a esnaf raporu - Son Dakika
Son Dakika Logo

ESOB Başkanı Keskin'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a esnaf raporu

ESOB Başkanı Keskin'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a esnaf raporu
01.03.2026 17:54  Güncelleme: 17:55
Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a sunduğu raporda esnafın sorunlarını ve taleplerini dile getirdi. Raporda ekonomik destek ve vergi indirimleri gibi çeşitli öneriler yer aldı.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a sunduğu kapsamlı raporla esnafın sorun ve taleplerini iletti.

TESK Yönetim Kurulu Üyesi ve MESOB Başkanı Şevket Keskin, 6 Şubat depremlerinin ardından yaklaşık üç yıldır ekonomik sıkıntılarla mücadele eden esnaf ve sanatkarların yaşadığı sorunları içeren raporu Malatya'ya ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a sundu. Keskin, Malatya ticari hayatının bel kemiği olan esnafın halen hayatta kalma mücadelesi verdiğini belirterek, şehrin ekonomik ve sosyal olarak yeniden ayağa kalkmasının küçük işletmelerin desteklenmesiyle mümkün olacağını ifade etti. Raporda deprem bölgesine özel düşük vergi oranları uygulanması, konteyner iş yerlerinden kalıcı iş yerlerine geçecek esnafa uzun vadeli faizsiz kredi ve geri ödemesiz hibe sağlanması, ulaşım sektöründe ÖTV'siz ticari araç alım hakkının yeniden verilmesi ve belediye encümen kararıyla süresiz verilen M, T ve S plakaların mülkiyet hakkının yasal güvence altına alınması talepleri yer aldı. Depremde zayi olan hammadde ve stokların tazmini için ödeme takvimi açıklanması, artan maliyetler nedeniyle yerinde dönüşüm desteğinin en az 3 milyon TL'ye çıkarılması ve TOKİ ile Emlak Konut projelerinde kullanılacak malzemelerin Malatya esnafından temin edilmesi gerektiği de raporda vurgulandı. Ayrıca esnafın emekliliği için gerekli 9 bin prim gününün 7 bin 200'e düşürülmesi, vergi kaydı olup Bağ-Kur kaydı açılmamış esnafa geriye dönük borçlanma hakkı tanınması, zincir marketler ve AVM'lere karşı esnafı koruyacak Perakende Yasası'nın hayata geçirilmesi ve 2026 itibarıyla büyükşehirlerde basit usulden gerçek usule geçiş kararının deprem bölgesi için en az 3 yıl ertelenmesi istendi.

Raporda son olarak KOSGEB desteklerinin tüm meslek kollarına açılması ve deprem sonrası verilen kredilerin geri ödeme süresinin en az 1 yıl uzatılması, sanayi esnafı için modern ve teknolojik altyapıya sahip yeni bir sanayi sitesinin kampüs modeliyle inşa edilmesi ve mevcut küçük sanayi sitelerinde kiracı esnafa mülkiyet önceliği tanınması taleplerine yer verildi. - MALATYA

