Malatya haberi... Çorum, Kırklareli, Konya ve Malatya'da Bazı Araziler İçin Toplulaştırma Kararı - Son Dakika
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Malatya haberi... Çorum, Kırklareli, Konya ve Malatya'da Bazı Araziler İçin Toplulaştırma Kararı

08.10.2022 11:32
Malatya haberi... Çorum, Kırklareli, Konya ve Malatya'da Bazı Araziler İçin Toplulaştırma Kararı

Malatya bölgesinden gelen habere göre Cumhurbaşkanı kararıyla, Çorum, Kırklareli, Konya ve Malatya'daki bazı yerlerde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanı kararıyla, Çorum, Kırklareli, Konya ve Malatya'daki bazı yerlerde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılmasına karar verildi.

Arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre; Çorum'un Osmancık, Merkez ve Mecitözü ilçelerinde 23, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 12, Konya'nın Selçuklu, Altınekin ve Cihanbeyli ilçelerinde 17 ve Malatya'nın Yazıhan ilçesinde 8 arazinin toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılması uygun bulundu.

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Kaynak: ANKA

Kırklareli, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Malatya haberi... Çorum, Kırklareli, Konya ve Malatya'da Bazı Araziler İçin Toplulaştırma Kararı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya haberi... Çorum, Kırklareli, Konya ve Malatya'da Bazı Araziler İçin Toplulaştırma Kararı - Son Dakika
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