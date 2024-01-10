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Malatya Havalimanı'nda 2023 yılında 731 bin 553 kişi yolculuk yaptı - Son Dakika
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Malatya Havalimanı'nda 2023 yılında 731 bin 553 kişi yolculuk yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, Malatya Havalimanı'nda 2023 yılında 731 bin 553 kişi havayolunu kullanarak yolculuk yaptı. Ayrıca, aynı yıl içerisinde havalimanında 6 bin 9 uçak trafiği ve 5 bin 694 ton yük trafiği gerçekleşti.

Malatya Havalimanı\'nda 2023 yılında 731 bin 553 kişi yolculuk yaptı
10.01.2024 - 11:30,
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre Malatya Havalimanı'nı 2023 yılında 731 bin 553 kişi havayolunu kullanarak yolculuk yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yolcu uçuş verileri kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre, Malatya Havalimanı'nda Aralık ayında iç hat yolcu trafiği 53 bin 491, dış hat yolcu trafiği ise 145 oldu. Böylece yılın son ayında toplam 53 bin 636 yolcuya hizmet verildiği belirtildi.

Aralık ayında Malatya Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin ise iç hatlarda 409, dış hatlarda 5 olmak üzere toplamda 414'e ulaştığı açıklandı.

Yine aynı ay içerisinde kargo, posta ve bagaj trafiği ise toplamda 360 ton olarak gerçekleşti.

Öte yandan 2023 yılı 12 aylık süre zarfında ise Malatya Havalimanı'nda yolcu trafiği 731 bin 553, uçak trafiği ise 6 bin 9 oldu. Bir yılda yük trafiği ise 5 bin 694 ton olarak gerçekleşti. - MALATYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Malatya Havalimanı'nda 2023 yılında 731 bin 553 kişi yolculuk yaptı - Son Dakika
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