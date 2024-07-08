Malatya Havalimanı'nda Haziran Ayında 75 Bin 547 Yolcuya Hizmet Verildi - Son Dakika
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Ekonomi

Malatya Havalimanı'nda Haziran Ayında 75 Bin 547 Yolcuya Hizmet Verildi

Malatya Havalimanı\'nda Haziran Ayında 75 Bin 547 Yolcuya Hizmet Verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Malatya Havalimanı'nın 2024 yılı Haziran ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Haziran ayında Malatya Havalimanı'nda toplam 75 bin 547 yolcuya hizmet verilirken, iç hat yolcu trafiği 73 bin 196, dış hat yolcu trafiği ise 2 bin 351 oldu. Ayrıca, iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 436, dış hatlarda 26 olmak üzere toplamda 462'ye ulaştı. Yük trafiği ise 706 ton olarak kaydedildi. 6 aylık dönemde ise yolcu trafiği 397 bin 837, uçak trafiği 2 bin 667, yük trafiği ise 3 bin 51 ton olarak gerçekleştiği belirtildi.

08.07.2024 15:09
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Malatya Havalimanı'nda Haziran ayında 75 bin 547 yolcuya hizmet verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Malatya Havalimanı'nın 2024 yılı Haziran ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Malatya Havalimanı'nda haziran ayında, iç hat yolcu trafiği 73 bin 196, dış hat yolcu trafiği 2 bin 351 oldu. Haziranda toplam 75 bin 547 yolcuya hizmet verilirken, iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 436, dış hatlarda 26 olmak üzere toplamda 462'ye ulaştı.

Açıklamada yük trafiği 706 ton olarak belirtilirken, 6 aylık dönemde ise yolcu trafiği 397 bin 837, uçak trafiği 2 bin 667, yük trafiği de 3 bin 51 ton olarak gerçekleştiği kaydedildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Malatya Havalimanı'nda Haziran Ayında 75 Bin 547 Yolcuya Hizmet Verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya Havalimanı'nda Haziran Ayında 75 Bin 547 Yolcuya Hizmet Verildi - Son Dakika
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