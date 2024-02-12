Malatya Havalimanı Ocak Ayı İstatistikleri Açıklandı - Son Dakika
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Ekonomi

Malatya Havalimanı Ocak Ayı İstatistikleri Açıklandı

Malatya Havalimanı Ocak Ayı İstatistikleri Açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı DHMİ, Malatya Havalimanı'nın 2024 yılı Ocak ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Ocak ayında iç hat yolcu trafiği 62 bin 482, dış hat yolcu trafiği 555 olarak belirtildi. Toplamda 63 bin 37 yolcuya hizmet verildiği kaydedildi. İniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 438, dış hatlarda 7 olmak üzere toplamda 445'e ulaştı. Yük trafiği ise 462 ton olarak belirtildi.

12.02.2024 12:04  Güncelleme: 12:05
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Malatya Havalimanı'nın 2024 yılı Ocak ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Yapılan açıklamada, Malatya Havalimanı'nda ocak ayında, iç hat yolcu trafiği 62 bin 482, dış hat yolcu trafiği 555 olarak belirtilirken, Ocak ayında toplam 63 bin 37 yolcuya hizmet verildiği kaydedildi.

İniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 438, dış hatlarda 7 olmak üzere toplamda 445'e ulaştığının ifade edildiği açıklamada yük trafiği ise 462 ton olarak belirtildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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