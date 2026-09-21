Malatya Hekimhan\'da kurutmalık üzüm 600 liradan alıcı buldu, üretici memnun

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde hasadı tamamlanan üzüm yüksek verimi ve cazip fiyatlarıyla üreticilerin yüzünü güldürdü. Kurutmalık üzümün kilosu 600 liradan yaş üzüm ise 100 liradan alıcı buldu.

Hekimhan ilçesi Yeşilpınar Mahallesi'nde yıllardır bağcılıkla uğraşan üreticiler, bu yılki rekolte ve yoğun talepten oldukça memnun. Geçen yıl yaşanan zirai don nedeniyle rekoltenin düşük olduğunu, bu sezon ise hem verimin hem de kalitenin üst seviyede gerçekleştiğini belirten üreticiler yetiştirdikleri ürünlerin kısa sürede tükendiğini söyledi.

"Elimizde üzüm kalmadı talep çok fazlaydı"

Yeşilpınar Mahallesi'nde yaklaşık 120-150 dönümlük alanda üretim yapan Osman Yiğit 15-20 senedir bu işi severek yaptıklarını ifade ederek, "Bu sene üzümlerimiz maşallah çok güzel verimdeydi. Kurutmalık üzümlerimizi 600 liradan, yaş üzümleri de 100 TL'den verdik. Şu an elimizde ürün kalmadı. Geçen sene zirai dondan dolayı bağımızda üzüm azdı, bu yıl rekolte yüksekti, talep de çok fazlaydı. Bu sezon üzüm, üreticinin yüzünü güldürdü" dedi.

En çok ilgiyi Tanebi ve siyah kurutmalık üzüm gördü

Bölgede geniş bir ürün yelpazesine sahip olduklarını aktaran Osman Yiğit, "Kureyş, Şam, tanebi, banas kurusu ve köhnü gibi yöreye özgü çeşitlerimiz var. Bu yıl özellikle tanebi ve siyah kurutmalık üzüme yoğun talep vardı. Ürünlerimizi değerinde satmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.