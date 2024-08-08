Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği Yönetimi Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Ekonomi

Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği Yönetimi Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın'ı Ziyaret Etti

Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği Yönetimi Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın\'ı Ziyaret Etti

Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, yönetimiyle birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın'ı ziyaret etti. Ziyarette, Malatya'da yeniden inşa süreci ve imar sorunları ele alındı.

08.08.2024 17:22  Güncelleme: 17:24
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Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, yönetimiyle birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın'ı ziyaret etti.

Ziyarette ilk olarak konuşan Battalgazi Belediye Başkan Bayram Taşkın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 6 Şubat depremi sonrası yeniden inşa sürecinin sürdüğü Malatya'da rezerv ve yerinde dönüşüm alanlarının kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Taşkın, " Akpınar'daki rezerv alanınızda çalışmalar son sürat devam ediyor. Yine Saray Mahallesi'ndeki çalışmalara da hız verildi. Kışla caddesinin Saray Mahallesi içinde kalan tarafında dükkanlar tahliye edildi ve yıkım çalışmaları başladı. Ümit ediyorum ki çarşımız biran önce yapılarak eskisinden daha güzel bir Malatya'ya kavuşacağız. Hükümetimiz deprem bölgesinin biran önce ayağa kalkması adına yoğun bir mesai harcıyor. Yerel yönetimler olarak bizler de kentimizin biran önce eskisinden daha güçlü bir şekilde ayağa kalkması için yoğun bir çalışma içindeyiz. Sizler gibi değerli sivil toplum kuruluşları ile el ele vererek birlikte bu süreci en iyi şekilde tamamlayacağız" şeklinde konuştu.

İMKON Genek Başkan Yardımcısı ve MİMDER Başkanı Mehmet Bülbüloğlu ise Malatya'nın yeni inşa sürecinde her kesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Rezerv ve yerinde dönüşüm projelerinin hızlandırılması gerektiğini de belirten Bülbüloğlu, Battalgazi ilçesinin imar sorunları için de çalışma başlatılması gerektiğini ifade etti.

MİMDER olarak bu süreçte ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerini belirten Bülbüloğlu, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ile istişare ederek çalışmalara destek olacaklarını söyledi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği Yönetimi Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın'ı Ziyaret Etti - Son Dakika

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