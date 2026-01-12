Malatya Büyükşehir'den Kale'ye 81.9 milyonluk yatırım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Malatya Büyükşehir'den Kale'ye 81.9 milyonluk yatırım

Malatya Büyükşehir\'den Kale\'ye 81.9 milyonluk yatırım
12.01.2026 14:25  Güncelleme: 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ, 2025 yılı yatırım programı çerçevesinde Kale İlçesi'nde toplam 28 mahallede 81.9 milyon TL değerinde altyapı yatırımı gerçekleştirdi. Yatırımlar arasında yeni içme suyu hatları, kanalizasyon, su depoları ve atıksu arıtma tesisleri bulunuyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 2025 yılı yatırım programı kapsamında Kale İlçesi'nde toplam 28 mahallede 81.9 milyon TL tutarında altyapı yatırımını hayata geçirildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Sami Er'in vizyonu doğrultusunda hazırlanan 2025 Yılı Yatırım Programı ile Kale'de; 14.6 kilometre yeni içme suyu hattı inşa edildi. 4.8 kilometre kanalizasyon hattı tamamlandı. 6 adet yeni içme suyu deposu ve 5 adet sondaj çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca 66 içme suyu deposunda bakım, onarım ve temizlik çalışmaları yapıldı. 6 farklı su kaynağında iyileştirme çalışmaları yürütüldü ve 4 adet fosseptik imalatı tamamlandı. 1 adet Atıksu Arıtma Tesisi ile 1 adet Paket Atıksu Arıtma Tesisini tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

"MASKİ'nin ilçelerde yaptığı toplantılar çözüm odaklı"

İlçedeki çalışmalardan memnuniyetini dile getiren Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay, "Öncelikle bu toplantıları tüm ilçelerimizde yapan MASKİ Genel Müdürlüğümüze ve ekibine teşekkür ediyorum. Yerelde birinci ağızdan sorunları dinleyip, sorunlara çözüm konusunda yapmış oldukları bu toplantıların çok verimli olduğunu da biliyoruz ve kendilerine teşekkür ediyoruz. Mahalle muhtarlarımızdan da özelikle yapılan yatırımları deprem sonrası kısıtlı imkanlara rağmen en iyisini sunabilmek adına Büyükşehir Belediyemiz var olan gücü ile çalışıyor. Yapılmış olanlar için başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er'e ve ekibine şahsım ve Kaleliler adına teşekkür ediyorum. Tekrar katıldığınız için sizlere, bizlerin taleplerini alan MASKİ Genel Müdürlüğümüze ve ekibine de teşekkür ediyorum" dedi.

"Altyapıda Önceliğimiz İçme Suyu ve Sürdürülebilirlik"

Çalışmaların hızla devam ettiğini belirten MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen, "MASKİ Genel Müdürlüğü olarak birinci önceliğimiz; vatandaşlarımızın hizmet kalitesini artırmak, çevremizi korumak ve altyapı hizmetlerini sürdürülebilir hale getirmek amacıyla kamu kaynaklarını en tasarruflu şekilde kullanmaktır. Bu doğrultuda hem işletme tarafında bir operasyon yönetmeye çalışıyoruz hem de yatırım tarafında yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın hatırlarsanız 2025 yılının ilk çeyreğinde bir lansman programı olmuştu. O programda her ilçemizde, her mahallemizde hangi yatırımları yapacağımızı kamuoyuna ilan etmiştik. Bugün itibarıyla bu yatırımlar kapsamında neleri yaptık, eksik bıraktıklarımız neler, bunları birlikte değerlendirelim istiyoruz. 2026 yılına ilişkin yatırım programını ise yakın zamanda, Şubat ayı içerisinde açıklayacağız. Bölgedeki talepleri de dikkate alarak 2026 programını değerlendirmek istiyoruz. Bu kapsamda ciddi kaynaklar harcıyoruz. 4.4 milyar liralık bir yatırım programı ilan etmiştik. Çok şükür, 4.5 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik MASKİ Genel Müdürlüğü olarak. Bu gerçekten büyük rakamlar. Belki 4-5 yılda yapılabilecek yatırımları 1 yıl içerisinde hayata geçirmeye çalışıyoruz. Burada önceliğimiz, daha önce de ifade ettiğimiz gibi, içme suyu kaynağında, sondajında, su temininde problem olan, deposunda rehabilitasyon gereken ve şebekesiyle ilgili izahat ihtiyacı bulunan konulardır. Bu alanlar bizim için önceliklidir" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Kale İlçesi, Yatırım, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Malatya Büyükşehir'den Kale'ye 81.9 milyonluk yatırım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’da ’tercihli yol’ için referanduma gidilecek Ankara'da 'tercihli yol' için referanduma gidilecek
Bebek Otel Müdürü’nün ifadesi ortaya çıktı: Operasyondan önce ünlü isimler otelden ayrıldı Bebek Otel Müdürü'nün ifadesi ortaya çıktı: Operasyondan önce ünlü isimler otelden ayrıldı
İngiliz Bakan’dan çarpıcı sözler: ’’Putin kaçırılıp yargılanmalı’’ İngiliz Bakan'dan çarpıcı sözler: ''Putin kaçırılıp yargılanmalı''
İstanbul ve Küçükçekmece cumhuriyet başsavcılıklarından ’Ekol TV’ açıklaması İstanbul ve Küçükçekmece cumhuriyet başsavcılıklarından 'Ekol TV' açıklaması
11 milyon euro bonservis Szymanski’nin yeni takımı belli oluyor 11 milyon euro bonservis! Szymanski'nin yeni takımı belli oluyor
10 yaşında milli takıma seçildi, 16 turnuvada set vermeden şampiyon oldu 10 yaşında milli takıma seçildi, 16 turnuvada set vermeden şampiyon oldu

15:05
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
14:45
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler Rojin Kabaiş’in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı
14:40
Haldun Dormen entübe edildi
Haldun Dormen entübe edildi
14:34
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat! Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
13:14
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
13:00
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 16:03:31. #7.11#
SON DAKİKA: Malatya Büyükşehir'den Kale'ye 81.9 milyonluk yatırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.