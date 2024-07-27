Malatya Kayısı Çekirdeği İhracatından 5 Milyon 530 Bin Dolar Gelir Elde Edildi

Ekonomi

Malatya'nın coğrafi işaret tescil belgeli ürünü kayısı çekirdeğinden 6 ayda 1665 tonluk ihracat gerçekleştirilerek 5 milyon 530 bin dolar gelir sağlandı.

Dünya kuru kayısı üretiminin büyük bir kısmının gerçekleştirildiği kentte kayısının yanı sıra çekirdeği de değerlendiriliyor.

Malatya'da üretilen kuru kayısı, dünyanın birçok ülkesinde ağızları tatlandırırken çekirdeği ise ihraç edilen ürünler arasında yerini alıyor.

Bu yılın ilk 6 ayında 1665 ton kayısı çekirdeği ihracatından 5 milyon 530 bin dolar gelir elde edildi.

"Üreticinin elini güçlendiriyor"

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, kayısı çekirdeğinin kent ekonomisine ciddi katkı sağladığını söyledi.

Kentte kayısının çekirdeğinin yüzde 90'ını ihraç ettiklerini dile getiren Özcan, şöyle konuştu:

"Malatya'da kayısının yanı sıra çekirdeği de kent ekonomisine ciddi katkı sağlıyor. Üretici açısından baktığımızda kayısı çekirdeği önemli bir gelir kaynağı. Kayısı çekirdeği, işçilik ve diğer gider kalemleri açısından üreticinin elini güçlendiriyor. 2024 yılının ilk 6 ayında 1665 ton kayısı çekirdeği ihraç ederek 5 milyon 530 bin dolar gelir elde ettik. Başta Almanya olmak üzere İtalya, Fransa, Belçika, Hollanda ve Hindistan'a kayısı çekirdeği ihracatı yapıyoruz. Kayısı çekirdeği ihracatı her yıl değişiklik gösterebiliyor, burada en önemli etken Amerikan bademi. Badem fiyatının çok yüksek olduğu dönemlerde kayısı çekirdeğine ilgi oluyor. Badem üretiminin arttığı yıllarda da kayısı çekirdeğinde gerileme söz konusu oluyor."