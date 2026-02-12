Malatya Kayısında İhracat Beklentisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Malatya Kayısında İhracat Beklentisi

12.02.2026 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da kayısı üretiminde toparlanma bekleniyor, 2026'da 100 bin ton ihracat hedefleniyor.

Dünya kuru kayısı üretiminin büyük kısmının yapıldığı ve geçen yıl yaşanan zirai dondan etkilenen Malatya'da, bu yıl üretim ve ihracatta toparlanma bekleniyor.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, 2025'te yaşanan zirai dona rağmen istedikleri ihracat hedeflerine yaklaştıklarını söyledi.

Mevsim şartlarının normal seyretmesiyle beraber kayısıda beklentilerin gerçekleşeceğini dile getiren Özcan, şöyle konuştu:

"Önemli bir mahsul bekliyoruz. Henüz daha riskleri atlatmış değiliz. Geçtiğimiz günlerde dünyanın en önemli gıda fuarlarından biri olan Dubai'de gerçekleşen fuara da katılım sağladık. Burada da özellikle nisan ayında yaşadığımız zirai donun olumsuz etkilerinin yansımalarını hem yerinde tahlil ettik hem de ithalatçı firmaların 2026'da Malatya ile ilgili beklentilerini gördük. Malatya kayısısı ile ilgili de yaşanan olumsuzlukların pazar payıyla ilgili bize getireceği sonuçları tahlil edebildik. Malatya kayısısıyla ilgili pazar kayıplarının yaşanacağını düşünmüyoruz. Mutlaka bundan sonra üretimde rakiplerimizin olduğunu, üretim maliyetlerinin mutlaka gözden geçirilmesi gerektiğini, üretim kalitesinin artırılması ve ambalajda yeni metotlara geçilmesi hususunda ithalatçı firmaların tüketicilere cevap verebileceğimiz her türlü altyapıyı kurmamız gerektiğini de burada görmüş olduk."

"İhracatta yeni kapılar aralanacak"

Malatya kayısısının dünyada önemli bir pazarı bulunduğunu ifade eden Özcan, beklentileri karşılamak için çalışmalara devam edeceklerini bildirdi.

Yağışların şu an için olumlu yönde seyrettiğini belirten Özcan, şunları kaydetti:

"2026'da ilkbahar geç donları ve risklerin azaldığını görünce mahsulün de önümüzdeki yıla yetecek kadar bir üretim gerçekleştirirsek Malatya kayısının yine dünya pazarlarındaki bu bütün olumsuz etkileri ortadan kaldırıp yine 100 bin ton ihracat yapabilecek, 750 milyon dolar ihracat gerçekleştirebilecek konumda olduğunu gördük. Şimdi tamamen yeni mahsüle odaklandık. Mahsulde herhangi bir sıkıntı yaşamazsak inşallah 100 bin ton ihracat hedefi ve 750 milyon dolar gelire odaklanarak yolumuza devam edeceğiz. İhracatta yeni kapılar aralanacak. 2025 yılının yarattığı olumsuz etkiler de ortadan kalkmış olacak. Malatya Türkiye'nin kuru meyve ihracatında yine yüzde 25'lik dilimi gerçekleştirmeye kendisini hazırlamış durumda."

Kaynak: AA

Malatya, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Malatya Kayısında İhracat Beklentisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Anam anam benim evim“ diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı "Anam anam benim evim" diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı
Milyonlarca liralık araçlara el konuldu Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı
Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!
Erdoğan, Belediye Başkanı Güneş ile beraberindeki kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi Erdoğan, Belediye Başkanı Güneş ile beraberindeki kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi
Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti
İran’dan ABD’ye gözdağı: Yapay zekâ videosunda Trump’ın armadası yok edildi İran'dan ABD'ye gözdağı: Yapay zekâ videosunda Trump'ın armadası yok edildi

11:50
Enes Batur gözaltına alındı
Enes Batur gözaltına alındı
11:46
Hangi şehrin insanı neyle meşhur İşte 81 ilin karakter analizi
Hangi şehrin insanı neyle meşhur? İşte 81 ilin karakter analizi
11:42
Didem Arslan’ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
Didem Arslan'ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
11:03
Merkez Bankası’nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
10:53
Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
10:34
Aguero, Messi’yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
Aguero, Messi'yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 12:38:59. #7.11#
SON DAKİKA: Malatya Kayısında İhracat Beklentisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.