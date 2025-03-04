Malatya Kayısısı Projesi İmzalandı - Son Dakika
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Ekonomi

Malatya Kayısısı Projesi İmzalandı

Malatya Kayısısı Projesi İmzalandı

Kayısının ekolojisi ve iklim değişikliğinin etkileri araştırılacak. Proje FKA ve MTB işbirliğiyle.

04.03.2025 16:10
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Malatya Ticaret Borsası ve Fırat Kalkınma Ajansı işbirliğinde imzalanan protokol ile 'Malatya kayısısının ekolojisi ve iklim değişikliğinin kayısı üretimine muhtemel etkileri' başlıklı proje kapsamında kayısının ekolojisi ve çiçek biyolojisi tüm yönleriyle masaya yatırılacak.

Malatya'nın en önemli tarımsal ürünü olan kayısı için harekete geçen Malatya Ticaret Borsası, Fırat Kalkınma Ajansı ile birlikte "Malatya kayısısının ekolojisi ve iklim değişikliğinin kayısı üretimine muhtemel etkileri' başlıklı proje hazırlayarak kayısının ekolojisi ve çiçek biyolojisini tüm yönleriyle incelemeyi amaçlıyor.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, proje çerçevesinde kayısı üretim alanlarının yükselti, bakı, topoğrafya, sıcaklık, güneşlenme süresi ve toprak bileşenleri gibi kritik faktörler açısından analiz edileceğini belirtti. Son yıllarda yaşanan iklimsel anormalliklerin kayısı verim ve kalitesine etkisinin araştırılacağını ifade eden Özcan, uzun yıllara ait meteorolojik verilerin de değerlendirileceğini kaydetti.

Özcan, Malatya'nın en önemli kayısı çeşitlerinden olan Hacıhaliloğlu ve Kabaşı üzerinde yürütülecek çalışmalarda, çiçek biyolojisine yönelik test ve analizlerin Malatya Merkez, Battalgazi, Akçadağ, Darende ve Yazıhan ilçelerindeki bahçelerde gerçekleştirileceğini vurguladı. Özcan, proje kapsamında kayısı üreticilerine ve teknik personele yönelik seminer ve konferanslar düzenleneceğini, araştırma sonuçlarının ise kitap haline getirilmesinin planlandığını dile getirdi.

Proje başkanlığını, bitki ekolojisi ve coğrafya alanında önemli çalışmalara imza atan Prof. Dr. İbrahim Atalay üstlenirken, Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nden Prof. Dr. Bayram Murat Asma ve Prof. Dr. Tuğba Murathan, Fırat Üniversitesi'nden Doç. Dr. Muzaffer Siler ile Malatya Kayısı Araştırma Enstitüsü'nden Yasemin Levent ve İhsan Akgül araştırmacı olarak görev alacak. Proje, Malatya Ticaret Borsası ve Fırat Kalkınma Ajansı tarafından maddi olarak desteklenecek.

Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak ise proje kapsamında Malatya kayısısının küresel pazardaki yerini tehdit eden iklim değişikliği sorunlarına dikkat çekerek, bu değişimlerin üretim üzerindeki etkilerini belirlemek ve muhtemel çözümler geliştirmek için bilimsel bir çalışma yürütüleceğini belirtti.

Malatya'nın yıllık 100 bin ton kuru kayısı ihracatı hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Budancamanak, iklim değişikliğinin neden olduğu ani mevsim geçişleri, kış soğuklama süresi, ilkbahar geç donları ve sıcaklık rejimindeki aşırı değişikliklerin tarım ve bitkisel üretim üzerindeki etkilerinin kapsamlı bir şekilde ele alınacağını söyledi.

Proje kapsamında elde edilen verilerin tüm paydaşlarla değerlendirileceğini kaydeden Budancamanak, Malatya kayısısının gelecekteki üretim planlamasında yol haritası oluşturulmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

FKA toplantı salonunda yapılan konuşmaların ardından MTB Başkanı Özcan ve FKA Genel Sekreteri Budancamanak arasında projenin protokolü imzalandı. - MALATYA

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Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, malatya, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Malatya Kayısısı Projesi İmzalandı - Son Dakika

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